VERICA RAKOČEVIĆ SKROMNO UKRASILA DOM ZA PREDSTOJEĆE PRAZNIKE: Kreatorka objavila fotografiju, a na jelki dominira samo jedna BOJA

Verica Rakočević podelila je sa svojim pratiocima na svom Instagram profilu fotografiju pa pokazala kako je ukrasila jelku za predstojeće praznike.

"Čekajuci januar, jelka je spremna. Da prođe sve što nas je plašilo, da se više družimo, grlimo u novoj eri, da se ne plašimo, da se radujemo", napisala je Verica.

Verica Rakočević, modna dizajnerka, nedavno je otkrila kakav odnos ima sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem koji je 35 godina mlađi od nje.

"Suština je da se ogoliš, ljudi nemaju hrabrosti da se suoče sa sobom i životom. Život je postao masovno glumište. Može neko da kaže da ja njega izdržavam, ali ja nemam taj problem. Mogu slobodno da kažem da moj muž ima 40.000 platu u Narodnom pozorištu, da ja zarađujem 10 puta više. Isto tako mogu da kažem da ta količina samopouzdanja koju je meni moj muž dao kao ženi, sa svojih 35 godina, to je to. Neko će u svojoj nesreći da kaže da ga izdražavam. Ja se pored njega budim i to sam ja, on je to izabrao i to sam ja", rekla je Verica u emisiji "Magazin IN".

