NADEŽDA ZAPLAKALA U EMISIJI UŽIVO! Biljićeva nije mogla da se obuzda: A onda otkrila detalje o Tomi koje niko NIJE ZNAO!

U emisiji "Amidži šou" puštena je pesma Slobe Radanovića koju je on posvetio preminulom ocu. Tokom prikazivanja spota Nadežda Biljić, završila je u suzama.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ja sam se rasplakala jer sam poznavala njegovog oca. Njegovo pevanje mene uvek rasplače. Radili smo dugo godina zajedno", rekla je Nadežda i dodala:

"Našao si malog isti kao ti", poručila je Biljićeva Slobi.

Nadežda je zatim pričala o Tomi Paniću, koji ju je prevario pred kamerama "Zadruge", kao i o odnosu sa njegovom majkom Jasminom.

"Ja sam htela da se sve reši u krugu porodice. Meni je nepojmljivo da dva brata ne razgovaraju. Ali nisu sve porodice iste. Ja sam živac, ja ne mogu da ćutim. Toma je propali maneken, a sad je Don Korleone u pokušaju. Da ti kažem nešto, za goru onu stvar nisam mogla da se uhvatim u životu", rekla je Nadežda u emisiji "Amidži Šou", a kada joj je Ognjen rekao da bi mogao da uključi Tominu majku u program telefonskim putem, ona je rekla da bi odmah napustila studio:

"On je imao zabranu ulaska u Svilajnac, jer je imao kazne. Njegova majka je zvala da drami kad je bio karantin, a dete mi je bilo u Tiršovoj, jer joj sin nedostaje i on se napije i meni pravi problem. Ne bih ja razdvojila njih, ali da on meni kaže da mu je majka preča od žene i deteta, valjda je majka jedno, a žena i dete nešto drugo. Ona se dopisuje sa jednim "Tomin fan", to je neki lažni profil koji mene proganja otkako sam sa Tomom, koji mene strašno kleveta. Ja sam ga sada prijavila, a sve što imam da kažem jeste da će sve biti na sudu, ja se neću čuti ni sa kim. Ona je rekla da ja njoj želim smrt, a ja sam samo rekla Tomi da dok ga majka manipuliše, tu neće biti ništa."

foto: Printscreen/Zadruga

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir