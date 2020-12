MAŠAN LEKIĆ SLAB NA VODITELJKE: Priča se da se razvodi, a da mu je ONA zapala za oko!

Mašan Lekić još uvek navodno na sudu dogovara detalje razvoda sa suprugom, sa kojom je i saradnik, dok u romansi uživa sa drugom koleginicom.

Voditelj Mašan Lekić navodno je napustio porodični dom, ali je ostao u kontaktu sa suprugom Mirom prvenstveno zbog ćerke Mije. On navodno uživa u novoj vezi sa mlađom koleginicom sa kojom radi emisiju.

"Mašan i Mira su se emotivno rastali odavno i to nije bio nimalo lak period za njih. On je napustio porodični dom pre skoro godinu dana, ali je ostao sa Mirom u korektnim odnosima, prvenstveno zbog ćerkice, ali i saradnje na emisiji. Još uvek čekaju da potpišu papire za razvod, jer taj proces duže traje zbog suda i dogovora oko alimentacije, ali što se njih dvoje tiče oni su odavno razvedeni", ističe izvor blizak voditelju i dodaje:

foto: Dragan Kadić

"Ono što je javna tajna jeste da Mašan uživa u ljubavi sa koleginicom, koja takođe radi na njegovoj emisiji. Nije poznato da li je to razlog pucanja njegovog braka ili se romansa dogodila nakon što se rastao od Mire. On mnogo vremena provodi na poslu, kao i u kući na Zlatiboru, dok je Mira u Beogradu. Veruju da će uskoro i pravno biti okončan njihov brak, te da će mirnim putem zatvoriti to poglavlje."

On, kao i Mira nisu za medije hteli da komentarišu saznanja da više nisu u ljubavi i pod istim krovom.

Na pitanje da li je tačno da se razvodi i da ima novu devojku, samo je kratko odgovorio u poruci, pošto na pozive nije odgovarao.

"Veliki pozdrav za vas i čitaoce. Nemam komentar."

foto: Nemanja Nikolić

Ćerka im je sada najbitnija

Mašan i Mira iz braka imaju naslednicu, kojoj su oboje posvećeni i žele da kroz ovaj period prođe što bezbolnije. Prema rečima izvora, ćerka će živeti sa majkom zbog čega bi Lekić trebalo da plaća alimentaciju, čija visina još uvek nije određena na sudu.

"Upravo zbog naslednice dugo su krili da među njima ima problema i nesuglasica, pa su se i u javnosti pretvarali da su još uvek zajedno", kaže izvor.

