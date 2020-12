NADEŽDA SAZNALA SUROVU ISTINU OD MAJKE! Biljićeva otkrila šta Jasmina uradila dok je ona BILA TRUDNA! FOTO

Nadežda Biljić i Jasmina Panić, majka njenog nevenčanog muža sa kojim ima sina, Tome Panića već duže vreme su u sukobi, te ne prestaju da iznose optužbe jedna protiv druge.

Ovaj put je Nadežda otkrila nešto što joj je njena majka tek skoro priznala, a tiče se upravo Jasmine, Tomine mame:

- Sad mi je moja majka priznala, nije smela da mi kaže, kada je Jasmini javila da sam ja trudna, ona je pitala "Je l sa Tomom?". Ja ne verujem, eto ko koga ne voli od početka - objavila je Nadežda na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Nadežda od trenutka kada ju je Toma prevario u rijalitiju iznosi i detelje iz njihove porodice, te je sinoć ispričala jednu scenu sa Jasminom Panić.

"On je imao zabranu ulaska u Svilajnac, jer je imao kazne. Njegova majka je zvala da drami kad je bio karantin, a dete mi je bilo u Tiršovoj, jer joj sin nedostaje i on se napije i meni pravi problem. Ne bih ja razdvojila njih, ali da on meni kaže da mu je majka preča od žene i deteta, valjda je majka jedno, a žena i dete nešto drugo. Ona se dopisuje sa jednim "Tomin fan", to je neki lažni profil koji mene proganja otkako sam sa Tomom, koji mene strašno kleveta. Ja sam ga sada prijavila, a sve što imam da kažem jeste da će sve biti na sudu, ja se neću čuti ni sa kim. Ona je rekla da ja njoj želim smrt, a ja sam samo rekla Tomi da dok ga majka manipuliše, tu neće biti ništa", rekla je Nadežda u emisiji "Amidži šou".

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir