2 GODINE SMO SE TRUDILI DA SAČUVAMO BRAK, IŠLI KOD TERAPEUTA! Sanja Marinković otkrila sve detalje RAZVODA, evo šta je bio OKIDAČ!

Voditeljka Sanja Marinković nedavno se razvela od Aleksandra Urina sa kojim je bila u braku od 2011. godine. Ona je sada otvoreno progovorila o njihovom braku, ali i o razvodu.

foto: Marina Lopičić

- Ja sam se udala iz velike ljubavi, a ne na osnovu zvanja, znanja i bilansa. Ja sam emotivna sponzoruša. Uvek se vodim emocijama. S vremenom je mom suprugu počelo da smeta što sam javna ličnost, iako on bezgranično poštuje to čime se ja bavim. Takođe, putevi su počeli da nam se razilaze, a uverenja o zajedničkom životu počela su da nam se razlikuju. Emocije su se ugasile i odlučili smo da se raziđemo. Pre nekoliko meseci smo prestali da živimo zajedno, a pre dve – tri godine smo se emotivno rastali. Čak dve godine smo se trudili da održimo brak zbog našeg sina Strahinje. Borila sam se i nije bilo lako – počela je Sanja.

- Nismo hteli da se rastanemo zvanično dok Strahinja ne bude srećan. On ništa nije primećivao, vrlo mudro smo to radili. Putovali smo često, trudili se da sve funkcioniše kako treba, ali shvatili smo vremenom da to ne vodi nikuda. Prethodno smo odlazili kod terapeuta da posložimo stvari zajedno i da bude što bezbolnije, iako je bilo jako teško.

Poznata voditeljka Milanu Kaliniću priznala je da je od terapeuta tražila i savet kako da sinu saopšti da mu se roditelji razvode i kako da to suprug i ona učine na najbezbolniji način.

- Bio mi je potreban savet kako da to saopštim detetu na bezbolan način. Ti razgovori su nam mnogo pomogli i pratili smo svaki savet koji smo dobijali. To je proces koji duže traje, da ne saopštimo odmah, već da postepeno posložim stvari. Htela sam da tek onda kada vidim da smo oboje psihički stabilni raskinemo tu zajednicu.

Ona se prisetila i kako su se upoznali, te je istakla da je to bila ljubav na prvi pogled.

- Svog muža sam upoznala u studiju kada sam ušla u montažu da pogledam neke sekvence iz emisije ,“Sve za ljubav“. Tada sam ga ugledala i pomislila: Pa gde se ovaj skrivao sve ove godine? To je bila ljubav na prvi pogled. Ne sećam se ko je prvi napravio korak, samo znam da smo se kroz posao zbližili. To su bile jake simpatije, provodili smo vreme u dugim telefonskim razgovorima i viđali smo se i van posla. Ja sam se tada zabavljala sa drugim dečkom, čak sam i živela sa njim i trebalo je da se udam za njega. To je bio trenutak da shvatim da to nije „moja šolja čaja“. Čekala sam momenat da izađem iz te dugogodišnje veze. U to vreme se i Aleksandar razvodio od svoje žene. Verovatno je to tako trebalo da se desi – ispričala je Sanja u emisiji "Preživeli" na K1.

foto: Damir Dervišagić

Voditeljka „Magazina IN“ kazala je i da njen bivši suprug njihovog sina viđa kad god to poželi.

- Aleksandar je jako dobar otac, kod nas nema viđanja deteta utorkom i petkom nego podjednako i kad god poželimo. To je prava stvar – istakla je Sanja.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir