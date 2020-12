NADEŽDINA MAJKA KONAČNO PROGOVORILA Razdvajala sam Tomu i Nadeždu: On je slabić, bio je pijan svaku drugu noć! MOJE DETE PROPADA!

Majka Nadežde Biljić, put je, nakon haosa koji traje već nekoliko dana između porodica Biljić i Panić, odlučila da se oglasi. Ona je ispričala nove detalje o odnosu njene ćerke sa Tomom Panićem, kao i sa njegovom majkom Jasminom.

Tako je Slavica istakla kako je Toma svaku drugu noć dolazio pod dejstvom alkohola u njihov porodični dom u Valjevu, a da to Jasmina nije znala. Slavica dodaje i da je više puta razdvajala Tomu i Nadeždu, kao i da su Paniću prešli preko toga što je tukao njihovu ćerku i primili ga u svoj dom.

"Upravo sada gledam šta je gospođa Jasmina rekla, mislim, stvarno je jako preterala! Ja sam do sada ćutala, nisam želela da komentarišem, ali ne mogu da gledam da moje dete propada, da je gledam kako je nesrećna i kako gubi zdravlje zbog laži Jasmine i Tome. Prvo moram da kažem, da smo se Toma i ja lepo slagali i razgovarali i on je stvarno poštovao mene i nisam imala zamerke na njega, ali istina je da kada se on čuje sa majkom, postane nervozan, uzme da pije alkohol, a kada se napije napadne Nadu. Šta on priča sa njom (Jasminom) stvarno ne znam. On je par puta izlazio napolje da mi ne bi čuli", počinje svoje izlaganje Slavica Biljić pa nastavlja:

"Tačno je to da je Jasmina insistirala da se oni pomire, ali je u razgovoru sa mnom rekla: "Je l' Tomino dete?", ja nisam smela Nadi to da kažem. Rekla sam Jasmini: "Naravno da jeste, non-stop su zajedno". Toma je jutros pričao, to se desilo kao na filmu, ja sam morala i sebe da proveravam kada se desio incident i kada je ona ostala trudna. Pitanje je i da li je on verovao da je njegovo dete ili nije", dodaje Nadeždina majka Slavica.

"Ja nisam neko ko želi pažnju medija, ali ovo prevazilazi sve mere. Ja sam zdravstveni radnik, ja nemam u opisu posla da napadam nekoga. Ovo prevazilazi svaku meru njeno (Jasminino) prozivanje nas kao porodice Biljić. I te kako smo prihvatili njenog sina, kao da je naše dete. I ja sam njemu rekla: "Imam sina koji je tvoje godište, velika je razlika između vas, on se više bavi naučnim stvarima", u mojoj kući ja više nisam kuvala, otkad je Toma došao. Prvo se pitalo šta će Toma da jede, a onda se to pravilo. Za njega nije alkohol, a svaki put se napije kada ga mama iznervira. Koliko sam puta samo bila prisutna kada nije hteo da joj se javi i prekidao joj poziv. Ja nisam ulazila u priču šta je problem i šta su pričali. Ja sam tu ženu smatrala kao člana porodice, ali ona nas ne smatra ni za šta. Treba da je bude sramota! Ona nije znala da je Toma bio pijan svaku drugu noć" - priča Slavica.

"Jasmina, ona moju porodicu ne može da rasturi, jer sam ja 30 godina u braku i ne može da maltretira moje dete. Postoje dokazi, postoje advokati i svi će odgovarati. Ona je ugrozila zdravlje mog deteta, jer je njoj (Nadeždi) šećer 30 svaki put kada se oglasi. Neka pazi dobro šta radi, čak joj je i sin rekao da se ne oglašava, ali ona ne zna da stane", dodaje Slavica Biljić.

"Toma kada je pijan napadne Nadeždu da je k*rva! Nadeždi se svaki put prevrne želudac kad Toma pije, jer zna da će da je napadne. Koliko sam ih samo puta razdvajala, to njegova majka nije znala, ali ja ne mogu više da izdržim i tripim. To više nije u redu. On se tako napije i napadne Nadeždu, a ona ne može da ćuti. Nada ima strah, ona se plaši i ona iz straha mu kaže: "Ne mogu da verujem da si opet pijan, ne mogu da izdržim", on nasrne na nju: "Ti si k*rva, ti si ovakva, ti si onakva", on je često išao kod nas i u vikendicu u Valjevsku Loznicu da bude sam. Oni, pre nego što je ušao u Zadrugu, nisu imali neke svađe da bi on nju prevario i govorio da je prošao golgotu. Imam utisak kao da su se majka i sin dogovorili da napadaju Nadeždu. Ona napolju, a on unutra" ističe Slavica.

"Ja se više neću oglašavati! Ovo stvarno više nema smisla s njene (Jasminine) strane. Ona toliko loše utiče na moju ćerku, ona je žena nema ni meru, ni granicu. Meni je jako žao što je moja porodica u ovakvoj situaciji. Ja sam taj kredit podigla i dala Tomi novac od srca da bi mogao da vidi svoju majku, da bude slobodan, jer tad može nešto da doprinosi svojoj porodici, da vidi svoju majku... Oni su samo trenutku bili kod nas, to ne znači da bi ceo život tu bili. Dete (Tomin i Nadeždin sin) je bilo na sondi, ja sam zdravstveni radnik, mogu da pomognem, tu nam je bliže bolnica", govori majka Slavice Biljić.

"On (Toma) je našu ćerku udario dva puta i mi smo mu prešli preko svega toga i primili ga ovde. Zar njegova majka ne treba da se zapita što je ovako agresivan. Nada poslednjih godinu dana nije pila alkohol, osim tog momenta kada je bio trenutak slabosti. Ja sam se tada Jasmini požalila u smislu da će možda doći da nam pomogne, ali je ona to iskoristila na najpodliji mogući način" govori nam Slavica.

"Ja sam razočarana jer moje dete propada, ja ne znam kako da je vratim u normalu, ona ima 48 kilograma zbog njihovih laži. Da on priča Ša s kim je bila (Nadežda), šta je radila... To je sve laž! Ja sam jedina osoba u Nadeždinom životu koja zna celu istinu o njoj!", priča za Pink.rs majka Nadežde Biljić.

"Toma nije mogao da podnese da dete ima sondu, on je očigledno slabić i reaguje na takav način. Bili smo ovde u karantinu, nije mogao da izađe, ja njega razumem... Suprug i ja, a i Nada, smo rekli: "Tomo, ako ne možeš da izdržiš da gledaš dete kako ima sondu, ako ti ne voliš Nadu, ti nemaš nikakvu obavezu prema nama, idi čoveče!" Ja njega razumem, on je muško, hoće da bude u svjojoj kući, da ne bude da je možda prizetko. Mi njega stvarno nismo gledali na taj način" - govori Slavica Biljić.

Slavica Biljić je u nastavku razgovora rekla i kako je istina da je Tomin brat Peca pretio Nadeždi, kao i da je ona bila u tom trenutku prisutna. Nadeždina majka je zatim istakla i da je njena ćerka uputila reči izvinjenja Jasmini Panić, nakon poruke koju joj je poslala u stanju nervnog rastrojstva.

"Ne mora da pati moje dete, da bi ona (Jasmina) svoje spasila. Ja ne mogu da gledam propast svog deteta. Moje dete treba da živi još najmanje 50 godina za svoje dete. Isto tako je ta gospođa Jasmina meni rekla, kada je Nada bila u drugom stanju: "Znaš, kad Nadežda bude išla na svirku i tamo se bude napila i bude došla pijana, a Toma mora da čuva dete, on to neće moći da izdrži i podnese", ja sam joj rekla: "Bože Jasmina, o kakvom alkoholu ti pričaš? Žena trudna, ne pije alkohol, postaje majka, to je sasvim drugačije", ona kaže: "Dobro, donbro, ja samo tako kažem". Ima još puno zanimljivih detalja ", govori za kraj Slavica Biljić.

