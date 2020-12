SEZONA KORONA RAZVODA NA ESTRADI: Ovi brakovi poznatih su PUKLI! Evo šta kažu da li razvod znači i rat!

Usled pandemije korona virusa nastupile su velike promene u životima ljudi. Kako u poslovnom svetu, tako i na privatnim i ljubavnim poljima. Bračni i porodični psihoterapetuti i adovkati svedoče da je sve više razvoda brakova.

U svetu je sve više zastupljen termin "korona razvodi", koji su zadesili i našu domaću javnu scenu.

U nekoliko meseci koji su iza nas, svedoci brojnih razvoda poznatih ličnosti. Poslednji u nizu je voditelj Mašan Lekić koji je stavio tačku na brak sa suprugom Mirom. Naime, kako se navodi, on je napustio porodični dom i sada uživa u romansi sa mlađom izabranicom.

Dizajnerka nameštaja Elena Karaman Karić nakon 15 godina braka razvela se od biznismena Jugoslava Karića, a razvod su krili od javnosti zbog dece. Iako se o njihovoj bračnoj krizi godinama spekulisalo, sada je definitivno došao kraj i oni već nekoliko meseci žive na različitim adresama.

Voditeljka Sanja Marinković otvoreno je progovorila o razvodu od supruga Aleksandra Urina, i priznala da su dve godine pokušavali da sačuvaju brak, ali su na kraju ipak odlučili da se raziđu. Sanja i Aleksandar bili su u braku od 2011. godine i imaju sina Strahinju. .

"S vremenom je mom suprugu počelo da smeta što sam javna ličnost, iako on bezgranično poštuje to čime se ja bavim. Takođe, putevi su počeli da nam se razilaze, a uverenja o zajedničkom životu počela su da nam se razlikuju. Emocije su se ugasile i odlučili smo da se raziđemo. Pre nekoliko meseci smo prestali da živimo zajedno, a pre dve – tri godine smo se emotivno rastali. Čak dve godine smo se trudili da održimo brak zbog našeg sina Strahinje. Borila sam se i nije bilo lako", ispričala je ona u emisiji "Preživeli".

Glumica Anđelka Prpić se nedavno razvela, posle devet godina braka, od supruga Darija Prpića, a o razvodu je dugo ćutala. Ona je sada otkrila da je sa bivšim mužem ostala u dobrim odnosima.

"Razvod ne znači i rat. Mi smo i dalje porodica. Jedni drugima smo najbliži, bez obzira na kojim adresama živimo", rekla je ona u intervjuu za "Hello".

Pevač Bane Mojićević u septembru ove godine razveo se od bivše supruge Milice nakon sedam godina bračnog života. Njih dvoje imaju sina Radoša i ćerku Mašu, a pevač je jednom prilikom izjavio da su dobro podeli rastanak roditelja. Ipak, on je priznao da razvod smatra svojim najvećim porazom.

"Nisam zbog kafane izgubio ženu. Sada sam slobodan, i to nema veze sa emotivnim statusom, status je potvrđeno slobodan. Izgubio sam je zbog nerazmvanja, loše komunikacije i ljubavi, sa obe strane. To je moj najveći poraz koji sam doživeo u životu definitivno. Pokušavao sam više puta poslednjih godina da sačuvam zajednicu, ali ovo je najbolja odluka što će se pokazati u narednom periodu. Sada smo u korektnim odnosima, sarađujemo po pitanju dece, i to je jedni važno", rekao je Bane u "Premijeri".

