SVE ME BOLI, IMAM DRENOVE, VADILI SU MI MASNO TKIVO! Zorana Jovanović oglasila se iz bolnice, snimila se odmah nakon OPERACIJE!

Blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah pre nekoliko meseci uradila je silikone u grudima, ali je bila nezadovoljna tim implantima. Ona je sada odlučila da ode i na drugu operaciju kako bi uradila grudi kakve želi.

Ona je sada na svom kanalu okačila video gde je sa svojim fanovima podelila da odlazi na operaciju, a potom se oglasila i iz bolnice.

foto: Printscreen

"Nadam se najboljem. Verovatno ću biti jako kontuzovana kad izađem iz anastezije. Želela sam da vlogujem ovo, jer prošli put niko nije znao da idem na operaciju. Tako da idete sa mnom na ovaj nepotrebni događaj. Mislim potreban je jer su mi grudi jezive. Meni je jedina frka da li ću moći da dišem tokom anastezije jer mi trebaju kapi za nos", rekla je ona.

Nakon toga javila se iz bolnice nakon operacije.

"Probudila sam se.U principu me ništa ne boli, ali imam drenove i to mi je najviše ne komforno. Tražila sam nešto protiv bolova, jer je baš počelo da me boli. Vadio mi je masno tkivo da bi popunio, i to me boli kao jača upala mišića", ispričala je Zorannah vidno iscrpljena.

foto: Printscreen

Inače, ona je ranije otkrila zbog čega je bila nezadovoljna grudima.

"Moj grudni koš je jako veliki. Ja sam želela što manji implant, meni je plastični hirurg savetovao da ime sa 450 do 500, ja sam mislila da će mi grudi biti veličine glave. Iako mi je on pričao da će više ići u širinu, da popuni moj grudni koš, ja sam naravno morala da isteram svoje i stavila sam implant od 325 kubika. I prvi problem koji imam sa grudima je taj što je razmak između mojih grudi 6, 5 cm iako ne bi trebalo da bude veći od dva. To je moja greška", rekla je ona u jednom od svojih klipova.

foto: Pritnscreen/Youtube

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir