NEVENA BOŽOVIĆ ZA KURIR: Nemam strah od letenja, sad me suprug avionom prebaci do Beograda!

Nevena Božović najavila je još prošle godine da će fanove obradovati novim albumom, ali joj je korona, kao i svima, poremetila planove. U razgovoru za Kurir ona priča o životu u Crnoj Gori, suprugu Nikoli Ivanoviću i planovima za 2021. godinu.

- Od marta sam snimila nekoliko novih pesama, i poslednjih meseci uveliko snimam želeći da napravim pravi izbor i osmislim svoj album. Kovid 19 je i moje planove promenio, tako da strpljivo čekam pravi trenutak za rad.

Poslednju pesmu koju ste objavili je "Ljubav u bojama". Poigravate se osamdesetim. Da li ste više Marina Perazić, Madona ili Slađana Milošević?

- Volim osamdesete, za mene su te godine inspirativne kako muzički, tako i vizuelno. Sve se polako vraća, pa i taj zvuk koji ljudi vole, a to sam shvatila i s pesmom "Ljubav u bojama". Pronalazim dosta komentara u kojima publika pesmu poredi sa Madonom, Slađanom Milošević i Marinom Perazić. I drago mi je zbog toga.

Sa ove vremenske distance, kako komentarišete evrovizijsko iskustvo? Da li ćete se ponovo takmičiti?

- Uvek, ha-ha-ha. Fan sam Evrovizije i svakako bih volela da odem ponovo. To je iskustvo koje ću zauvek pamtiti. Volim velike scene i upravo nastup na jednoj takvoj u Ahoj areni u Roterdamu 2007. promenio je moj pogled na bavljenje muzikom. Bila sam stidljiva kao dete i muzicirala isključivo za sebe, a Evrovizija je to naglo promenila.

Pomenuli smo i Madonu. Da li ste je upoznali na Evroviziji? Kako biste kao profesor muzike ocenili njeno pevanje na ovom takmičenju?

- Kao izvođač, zajedno sa celom delegacijom Srbije, prisustvovala sam snimanju njenog intervjua. Madonin nastup je bio snimljen istog dana, ali bez prisustva publike. Volim Madonu, njenu muziku i pravac koji je definitivno ona oformila, ali ipak smem da kažem da mi se njen nastup nije dopao.

Pažljivo gradite svoju karijeru. Zašto krijete svoj privatan život od medija?

- Ne krijem da sam ispunjena, pa često i kažem ponešto iz svog privatnog života. Ipak, po prirodi nisam osoba koja voli da govori o sebi i ne želim takav prostor u medijima. Jednostavno, ovako se bolje osećam.

U Beograd ste došli na studije, rođeni ste i odrasli u Kosovskoj Mitrovici, a sada živite u Crnoj Gori. Da li ste osetili bilo kakve predrasude prema sebi, s obzirom na to da dolazite sa tog područja?

- Bilo je uvek, a ima i dalje predrasuda zbog grada iz kog dolazim, ali to me nikada nije sputavalo. Baš naprotiv. Moj posao donosi dodatne predrasude o meni. Ponosna sam na svoj narod i na to gde sam rođena. Već sam mnoga puta rekla da o svom gradu zbog političke situacije koja ga prati decenijama pričam na drugačiji način, po lepim stvarima i uspesima mladih ljudi. Živim na relaciji Beograd-Budva, i to mi prija.

Da li ste nekad imali strah od letenja?

- Nikada nisam imala strah, a pogotovo ne sada kad mi je suprug kapetan i često me on prebaci do Beograda (smeh).

Planovi za 2021. godinu?

- Volela bih da se pre svega ova situacija sa koronavirusom završi, pa da lagano svi živimo kao ranije. Sledeća 2021. prava je za dugoiščekivani album.

O Džeju Pohvale takve legende mnogo mi znače Prošle nedelje napustio nas je Džej Ramadanovski. Da li ste imali prilike da se družite? - Imala sam priliku da upoznam legendu naše muzičke scene Džeja pre nekoliko godina. Neverovatna harizma i dobrota, a njegove pohvale će mi zauvek značiti.

