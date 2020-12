RODITELJI JOJ BRANILI VEZU S NJIM, I RANIJE JE BIO AGRESIVAN! Evo ko je dečko kog je Žena od sultana PRIJAVILA ZA NASILJE!

Pevačica Tijana Milentijević prijavila je policiji da je pretučena od strane momka M.K. sa kojim je bila u emotivnoj vezi, a koji je inače, bio bubnjar u njenom bendu.

- U javnosti ga je krila kao zmija noge. Bila je sa njim sve vreme dok je izbacila hit „Žena od sultana“, ali je medijima govorila da je slobodna kako sebi ne bi stvarala dodatni pritisak. Napravili su pauzu, jer su pomislili da će im tako biti bolje, međutim njih dvoje su se ponovo pomirili – ispričao je izvor pre nekog vremena.

On je pre nekoliko nedelja pravio probleme u jednom klubu. Do incidenta je došlo kad je Tijanin fan prišao da se slika sa pevačicom i vlasnicom hita "Žena od sultana", to se navodno Koljenoviću nije dopalo, te je zbog toga došlo do koškanja i tuče.

Inače,Tijana se nedavno osvrnula na svoj emotivni status:

- Srećna sam. Slobodna sam, nisam u vezi, ali sam jako srećna. Za sada su mi prioritet nova pesma i karijera - rekla je ona.

Takođe, Tijana se često svađala sa njim, a njeni roditelji su se protivili toj vezi. Kako saznajemo, poslednji put pomirili su se pre dva meseca.

