PLAŠIM SE DA ĆE MI TOMINA MAJKA UZETI DETE! Nadežda priznala da se ne kaje i da bi sve isto uradila da može da VRATI VREME!

Pevačica Nadežda Biljić je već neko vreme u sukobu s nesuđenom svekrvom Jasminom Panić, a kako kaže, danima je pod velikim stresom jer uviđa da pokušavaju da od nje naprave nesavesnu majku, kao i da brine da to može imati posledice.

Bivša zadrugarka i pevačica Nadežda Biljić otkriva da je posvećena sinu Longu, te da se boji da će majka Tomislava Panića pokušati da joj ga oduzme.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Najveća briga i strah mi je da mi Tomina majka ne uzme dete da bi mi se osvetila, jer ga ona nikada ne bi tako gledala i vodila računa o njemu kao moji roditelji i ja. Pod stresom sam jer se upliće moja porodica u celu priču, otac mi je zaplakao zbog njih. On danima vidi šta se dešava i koliko me sve ovo pogađa i slomio se jer ne može da mi pomogne", u dahu priča Biljićeva za i otkriva šta je ono što je najviše pogađa:

"Laži i klevete i pokušaj pravljenja nesavesne majke od mene, a ja sam sto odsto okrenuta detetu. Moj sin i ja se obožavamo, daje mi neverovatnu snagu da preguram sve ove napade. Longo mi je najveća snaga i ljubav i uvek će to biti."

Ipak, kako kaže, da može da se vrati u prošlost, sve bi isto uradila.

"Ne kajem se ni zbog čega jer da se to nije sve tako desilo, ja ne bih naučila da sam sebi na prvom mestu."

foto: Printscreen, Printscreen/Ami Dži šou

Podsetimo, majka Nadežde Biljić, put je, nakon haosa koji traje već nekoliko dana između porodica Biljić i Panić, odlučila da se oglasi. Ona je ispričala nove detalje o odnosu njene ćerke sa Tomom Panićem, kao i sa njegovom majkom Jasminom.

"Upravo sada gledam šta je gospođa Jasmina rekla, mislim, stvarno je jako preterala! Ja sam do sada ćutala, nisam želela da komentarišem, ali ne mogu da gledam da moje dete propada, da je gledam kako je nesrećna i kako gubi zdravlje zbog laži Jasmine i Tome. Prvo moram da kažem, da smo se Toma i ja lepo slagali i razgovarali i on je stvarno poštovao mene i nisam imala zamerke na njega, ali istina je da kada se on čuje sa majkom, postane nervozan, uzme da pije alkohol, a kada se napije napadne Nadu. Šta on priča sa njom (Jasminom) stvarno ne znam. On je par puta izlazio napolje da mi ne bi čuli", počinje svoje izlaganje Slavica Biljić pa nastavlja:

"Tačno je to da je Jasmina insistirala da se oni pomire, ali je u razgovoru sa mnom rekla: "Je l' Tomino dete?", ja nisam smela Nadi to da kažem. Rekla sam Jasmini: "Naravno da jeste, non-stop su zajedno". Toma je jutros pričao, to se desilo kao na filmu, ja sam morala i sebe da proveravam kada se desio incident i kada je ona ostala trudna. Pitanje je i da li je on verovao da je njegovo dete ili nije", dodaje Nadeždina majka Slavica.

foto: Instagram, Printscreen/Ami Dži šou

BONUS VIDEO:

Kurir