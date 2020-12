ŽELJKO ŠAŠIĆ PRELEŽAO KORONU, A SADA OTKRIO KAKO JE IZGLEDALA NJEGOVA BORBA! I dalje se plaši, a evo šta kaže o finansijama!

Pevač Željko Šašić preležao je korona virus, a sada je otkrio kako se izborio sa bolešču, ali i čega se i dalje plaši.

"Ja sam imao blažu varijantu, pecnulo me je, imam i antitela, kao spokojan sam sad do nekog vremena. Ja sam i dalje oprezan i molim Boga da sve ovo što pre prođe", rekao je Željko, a potom se prokomentarisao kako situacija zbog pandemije utiče na njegove finansije.

"Manje sam racionalan nego što bi trebalo da bude. Imaam malo više sreće", rekao je pevač u emisiji "Premijera".

Pevač je nedavno istakao i da mu nije jasno kako se zarazio s obzirom na to da već godinama, kako je naglasio, živi izolovano od ljudi.

"Ma ja sam tu koronu već preležao. Sad čekam kontrolu. Moji simptomi su bili toliko smešni. Izgubio sam čulo mirisa i ukusa, ali to se sad sve vratilo. Nisam čak ni lekove koristio, kažu da nije bilo potrebe. Osećam se dobro, čista su mi pluća, samo sam bio u izolaciji neko vreme. To je trajalo par dana. Inače, ja sam u izolaciji, tako nekako živim poslednjih nekoliko godina, ali sam je opet negde fasovao. Ne znam ni ja gde. Niti je to sad bitno. Bitno je da sam imao blaže simptome i da sam to pregurao", rekao je on za Pink.

