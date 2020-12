POZNATI SUTRA SLAVE SVETOG NIKOLU! Mnogi će praznovati u krugu porodice, a evo kako će krsnu slavu proslaviti ESTRADA!

Veliki broj pravoslavnih vernika sutra će proslavljati Svetog Nikolu. Ono što će ove godine, za razliku od prethodnih, biti drugačije jeste činjenica da se Srbija, pa i ceo svet, nalaze u stanju pandemije koronavirusa, što umnogome utiče na to kako će se proslavljati kako slave, tako i budući novogodišnji praznici.

Mnoge naše zvezde proslavljaju Svetog Nikolu, a sada su otkrili kako će ove godine proslaviti s obzirom na situaciju sa korona virusom.

Slavu će sutra proslaviti pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, a poznato je se kod nje to uvek slavi na veliko. Pevačica uvek u svom domu ugosti veliki broj gostiju koji uživaju u raznim đakonijama, ali s obzirom na to da je sada situacija kakva jeste, pretpostavka je da će i kod Cece slava ovog puta biti obeležena samo sa članovima porodice.

foto: ATA Images

Viki Miljković, osim što će sutra proslavljati slavu, danas proslavlja i svoj rođendan. Međutim, pevačica će i svoj rođendan ali i krsnu slavu proslaviti u krugu svoje porodice, bez velikog slavlja, što je inače bilo nešto što se uvek dešavalo u njenom domu u elitnom naselju Beograd na vodi.

foto: Printscreen/Premijera

S druge strane i njena koleginica Ivana Selakov će samo sa svojim ukućanima proslaviti slavu.

- Ove godine zbog korone veoma slabo. Mi smo preuzeli slavu od Peđinog tate pre nekoliko godina, ali ove godine nećemo imati goste zbog korone, samo najuži krug porodice - rekla je Ivana.

foto: Printscreen/Premijera

Pored njih i pevačica Milica Todorović sutra će obeležiti Svetog Nikolu. On će sutra otići rodni Kruševac kako bi taj dan provela u krugu najmilijih.

foto: ATA Images

Aci Lukasu takođe je sutra krsna slava, a on je prošle godine bio kod koleginice Cece Ražnatović na slavi. Inače, on je ranije slavio na ovaj dan, odlazio je u crkvu ujutro kako bi nosio slavski kolač, a uveče je dočekivao prijatelje, ali nije poznato da li će to ove godine biti slučaj.

foto: Ana Paunković

