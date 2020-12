OPLEO BIH PO PSIHOPATAMA I MUČITELJIMA ŽENA: Zadrugari zanemeli kad je Kristijan Golubović progovorio! ŠOK USRED EMISIJE! (VIDEO)

U Beloj kući odigravaju još jedne nominacije između Zerine Hećo i Vladimira Tomovića. Kristijan Golubović je ustao, a njegov kometar su svi čekali da čuju.

- Ja sam za Zerinu čuo iz nekih drugih izvora, mnogo tužne i loše stvari, ona mi je jednom i zamolila tiho, šaputajući da ne spominjem te stvari, mada bih ja opleo po psihopatama, mučiteljima žena i kada ih okarakterišu kao k*rve, ne treba da se ponašaju kao zveri prema njima. Ako joj u životu bude potrebna pomoć, za tog lika za kog se priča da joj je oko povredio, ja sam joj rekao da sam tu, imaš jednog od najjačeg na Balkanu da ti pomognu za to. Takvi se od mene us*ru u gaće. To je to što se tiče nje i mene u nekom virtuelnom poznanstvu, došla je ovde, krenula je silovito, zovu je mala Kulićka. Ne znam da li je to vređa, ovde su prokomentarisali... Elokvetna je, trudi se da izgleda dobro, to što ljudi pričaju čiviluci, šišanje, ja to nisam pratio, mogu da kažem ovako, moj prvi utisak, nekako je napadnuta sa viših strana, ima neko posebno mišljenje i histeriju u glasu, koje iritira ljude. Odnosa sa Vladom, ko poveruje ovom čoveku... On se promeni za sat vremena, kada je najsrećnija na svetu, da nam pokaže suprotno - rekao je Kristijan.

- O Vladi, naš odnos je pošao dosta u boljem pravcu, pokazao je poštovanje prema meni, prestale su tenzije. Pre sam vapio da se fizički obračunam sa njim. Hteo sam da napravim boks meč, od ove naše netrpeljivosti. Ja sam uvek da se muškarci dokažu i u tom svetlu, kad nema drugi efekat, verbalni efekat onda se prelazi na fizički i to je za prave muškarce. Prihvatio sam poštovanje, vidim da je spustio loptu, da ne govori, ako se sećate našeg poslednjeg konflikta, kada je rekao da lažem, pa sam pobesneo, kao i uvek kada mi nešto nije po volji, ali znam da iskontrolišem bes. Nadam se da nećemo doći u konflikt više. Ja znam koju on igru igra... Pošto je on bliži, on je dosta uložio truda i ukazao poštovanja, prvi put ću poslati ženu, Zerinu u izolaciju - rekao je Golubović i sve šokirao.

