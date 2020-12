TATA, ČUJEŠ LI KRIK MOG BOLA? Ćerka Džeja Ramadanovskog ne može da podnese TUGU, a reči koje mu je sad uputila KIDAJU DUŠU! (FOTO)

Marija Ramadanovski ne može da preboli smrt oca Džeja, koji je u 56. godini preminuo.

Džejova ćerka redovno svoju patnju deli sa pratiocima na duruštvenim mrežama, a ovaj put su njene reči zabolele sve.

foto: Marina Lopičić

"Tata, vidiš li rane moje, dok pričam sa tvojim likom? Vidiš li suze moje, dok plačem nad tvojom slikom? Vidiš li me zvezdo moja najsjajnija, kako ti je ćerka sve tužnija? Vidiš li moje snove, dok te sanjam? Vidiš li kako me ubijaju tvoja ćutanja, čuješ li krik mog bola, dok jeca ćerka tvoja? Čuješ li me tata mili moj, jer sa tobom je otišao i život moj", napisala je Marija na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Džej je godinama bolovao od kardiovaskularne bolesti. Pre dve i po godine operisao je srčani zalizak u Beču, nakon čega su mu doktori savetovali da pripazi na zdravlje, ishranu i način života.

Džej se od tada promenio, a tokom korone bio je u strogoj izolaciji kako bi se sačuvao od opakog virusa, međutim, srce ga je izdalo baš u nedelju, 6. decembra.

foto: Instagram, Marina Lopičić

