PEVAČI KOJI SE ŽALE, NI PRE KORONE NISU RADILI! Aleksandra Mladenović žestoko potkačila u emisiji: Doživeli smo svakakve kletve!

Foto: Printscreen/Magazin In

Od početka pandemije korona virusa, brojni pevači su ostali bez posla i tezgi, a neki i javno "kukaju" što nemaju nastupe, a samim tim ni prihode.

Aleksandra Mladenović je prokomentarisala one koji se žale da nemaju dovoljno za život.

"Uglavnom su nas pljuvali svi, niko nas nije žalio. Doživeli smo svakakve kletve, ma svašta nešto", započela je Aleksandra priču, a potom prozvala pojedine kolege sa estrade koje ipak nije želela da imenuje.

"Pevači koji se žale verovatno nisu ni radili ni pre korone. Oni koji rade, oni se verovatno ni ne žale", zaključila je ona u emisiji "Magazin in".

foto: Printscreen/Magazin In

Aleksandra Mladenović pomno prati šta se dešava u zemlji usled korona virusa, pa je zbog mnogih koji su se razboleli istakla da se potresa do suza.

Pevačica pomno prati šta se dešava sa kovidom-19, a priznala je da je sve to uznemirava.

"Poslednjih dana me je potresla i rasplakala cela ova situacija sa kovidom i to koliko je sve uzelo maha. Mnogo je bolesnih i stalno gledam, čitam i rasplačem se", rekla je Aleksandra, priznajući da joj dodatne emocije bude nedavne smrti kolega Bojana Zlatanovića Tokana i Miše Aleksića. Zbog delikatne situacije usled pošasti, kaže da ne ide nigde, a zatim je komentarisala to što se mnoge devojke i momci žale da ne mogu da nađu partnera, jer nigde ne izlaze.", rekla je ona za "24sedam.rs".

foto: Printscreen/Magazin In

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir