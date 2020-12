MIRELA KEMEZ JE BILA KOD NJEGA NA PROSLAVI! Santanin brat progovorio o Borinoj aferi sa Miličinom sestrom, a onda spomenuo Necu!

Bora Santana već nedeljama unazad u žiži je interesovanja zadrugara, ali i gledalaca zbog mnogobrojnih problema sa Milicom Kemez, svojom bivšom devojkom, ali i afere koju je navodno imao sa njenom rođenom sestrom Mirelom. Na sve to, usledili su novi problemi - onda kada je Nenad Lazić Neca, poznati tiktoker, priznao da je u njega zaljubljen.

Santana je burno reagovao zbog njegovog priznanja, a sada se oglasio njegov brat Stefan Marinković.

- Nije on kriv što se neko zaljubio u njega. Bora nikakve veze nema što se tiče gej populacije... Zgotivio ga je ovako, klinac je, čisto da pravi sprdnju sa njim,a on se zaljubio u njega... Sačuvaj Bože. Katastrofa je sve to, ne znam šta bihvam rekao. Na sve ovo što mu nameću zadrugari, da je bio sa Milicinom sestrom, još mu se i ovo dešava... - kaže Stefan, koji je ubeđen u to da Bora neće uspeti da smiri strasti, već da će se na sebi svojstven način osvetiti Neci za sve što mu je priredio.

- Bora će tek sad da mu razvaljuje mozak, sad je ljut na njega, ne može da veruje šta ga je snašlo! Tek će da ga kanali sad, jer je priznao da je zaljubljen u njega.

Kada je reč o Borinoj aferi sa Mirelom Kemez, Stefan veruje bratu da ništa nisu imali, iako su mu neke stvari, ruku na srce, pomalo čudne.

- Mirela jeste došla kod Bore na proslavu pred ulazak u „Zadrugu“, on je iz poštovanja bio tu sa njom, ništa se tu nije desilo... Ermina je ušla spremna da napravi haos, ovo je njena igra. Mirelu ne znam, ali za Boru sigurno znam kakav je, čak je rekao da može da odgovara i na poligrafu sa tim, on nema problem sa tim. Možda je ovo Mirelina taktika da bi ušla u "Zadrugu" - sumnjičav je Stefan, kog smo pitali kako komentariše brojne kontradiktornosti u Borinoj priči, ali i njegove čudne reakcije u vezi sa ovom temom.

- Možda mu je zbog Milice neprijatna situacija. Demantovao je on to sve, jeste čudno malo, ali... Mislim, znajući njega, da ništa nije imao sa Mirelom. Ništa to nije strašno što je otišao na ručak i što je bio kod nje u stanu, možda je biopijan, pa mu nije dala da vozi, ne znam - kaže Borin brat.

