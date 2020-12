MOJ OTAC JE POTPISAO DA IDE NA OPERACIJU, NE MOGU NIKOG DA KRIVIM: Lazić potpuno utučen, Loreni još nije rekao da joj je deda umro

Pevača Darka Lazića je nedavno zadsila tragedija, on se još uvek nije oporavio od smrti oca Milana, a sada se oglasio iz Bosne i Hercegovine iz Mostara, pa otkrio kako se oseća.

"Ja sam trenutno u Mostaru. Krećem za Beograd upravo. Nisam čitao šta se piše, opterećen sam drugium stvarima. Teško je, nisam ni svestan nisam ni prihvatio da se to desilo. Borim se, sve je spalo na mene. Mama je dobro, smirila se malo. Tek će da joj nedostaje, tek će da nas stigne sve.

"On je na operaciju otišao potpuno zdrav. Operacija je prošla uspešno, njemu je posle toga pozlilo i stalo mu je srce, reanimirali su ga. I pao je u komu i nije se ni probudio. Neću podneti prijavu, ja mog oca ne mogu vratiti sa tim, on je potpisao da ide na operaciju, ne mogu nikog da krivim. Tako je Bog rekao, tako je morao da bude. Kolege su mi pružile podršku i hvala im na tome. Marina je moja najveća podrška, moj rođeni brat mi je bio takođe najveća podrška. Loreni nismo saopštili, neka prođe malo vremena, mora saznati ali kad dođe vreme za to.", rekao je Darko u emisiji "Premijera - vikend specijal".

Podsetimo, Lazićev otac se 5. decembra podvrgao operaciji smanjenja želuca radi gubitka kilograma, ali je došlo do komplikacija nakon toga. Pevačev tata pao je u komu, iz koje se nije probudio, te je 13. decembra preminuo. Darkovoj majci Branki naročito je teško pao gubitak supruga.

