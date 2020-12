SINDI U SCENIRANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Otkrila detalje poznanstva sa Šljukom i Kneletom, a evo da li je dobijala POKLONE od njih

Ove nedelje u Sceniranju gostuje Ivana Stamenković Sindi, tom prilikom ona je govorila o odrastanju, popularnosti devedesetih godina, Modelsicama i mnogim drugim temama koje intrigiraju naše gledaoce.

Za mnoge najlepša i najzgodnija Modlesica, otvorila je dušu i pričala o veoma osetljivoj temi. Otvoreno je govorila o porodičnom nasilju koje je pretpela, otkrila je i da li je svom bivšem suprugu oprostila batine kao i u kakvom su sada odnosu.

"Svi volimo pare. Pogotovo sad kad ih nema. Sada radim sa dizajnom, radim haljine, spremam kolekciju trenerki. Kad kupujem stvari ja to prepravljam.

"Kad sam bila dete živeli smo u jednoj sobi. Sve je bilo tu. Igrala sam se u dvborištu. Sa 3,5 godine sam išla sama u pekaru da kupim đevrek. Mama me je tražila jer bi se zadržala tamo. Uvek sam volela da se gledam u ogledalo. Nisam imala baš teško detinjstvo. Bilo je lepo. Pamtim ga po igrama, najbolji drug mi je bio Neca, sa njim sam provodila vreme. Bila sam dobar đak i poslušno dete. Mama me je napravila smotanu. Obukla bi me skroz u belo, ako se isflekam ona je vikala na mene. Kad sam bila mala više sam bila vezana za mamu, a kasnije sam se više vezala za oca", rekla je Sindi pa dodala:

"Kada sam bila mala, svi smo obožavali Lepu Brenu. Svi smo nosili trake oko glave. U to vreme Brena je bila najpopularnija."

Otkrila je kako je došlo do toga da počne da se bavi pevanjem.

"Ja sam jako rano počela da se bavim modelingom, sa 13 godina sam počela da se slikam za naslovne strane. Radila sam kao model, a onda je organizovan kasting. Na kasting su došle sve manekenke. Tu smo odabrene nas četiri. Svi su znali za nas preko noći. Mi smno bile deca. Ozbiljnije su nas shvatili nego što smo bile ozbiljne. Sve smo gledale kao igru. Putovale smo dosta. Ponekad bi otišle za inostranstvo.", rekla je ona.

"Nisam primetila da je postojala ljubomora među nama. Privatno se nismo mnogo družile, nastupale smo nekoliko puta nedeljno. Non-stop smo bile na putu. Može se reći da sam preko veze ušla u grupu. Vrba je bio moj prvi dečko, veza je trajala 6 godina, bio je 12 godina stariji od mene. Imali smo poslovnu i privatnu saradnju.", pa otkrila sve o poznanstvu sa Šljukom i o ostalim opasnim momcima na ulicama Beograda tih godina.

"Sećam se da mi je jednom prišao dečko i poljubio me u ruku. Meni je dugarica prišla i pitala me kako se poznajem sa Šljukom. On je bio naš komšija sa Bežanijske kose. Nismo se mi družili, ja sam ga poznavala kao komšiju, ali nisam znala da je bio žestok momak. U današnje vreme se ne zna ko šta i kako. Nema morala i kodeksa. Znamo svi da se tada poštovalo da ne lažeš, da si pošten, da ne kradeš. Ako radiš, zna se gde se radi, kako i šta. Sada se više ne zna ništa. Kneleta nisam upoznala, tada sam bila baš mlada, njega nisam znala. Sve sam ja njih znala na zdravo zdravo. Nisam dobijala poklone od njih. "

