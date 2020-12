VIĐAMO DA NOSI SUKNJE: Đorđe David ne želi da ŠOKIRA javnost, evo koji je pravi razlog zbog za to

Đorđe David često sve iznenadi čudnim stajlingom u emisijama “Zvezde Granda”. Svi su najviše pričali o njemu kada je obukao suknju.

Gostujući u emisiji “Zvezde Granda Specijal” otkrio je da nije istina da hoće da šokira javnost i dodao da je kilt nosio još pre skoro četiri decenije, po uzoru na Endija Vorhola.

Podsetimo, muzičar Đorđe David završio je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a kako kaže, krivac za to bio je njegov otac.

- Otac Vasilije odveo me je sa 10 godina u dramsku sekciju koju je imala radio televizija Beograd, i tada sam prvi put video Buleta Goncića, Sonju Savić, Brstinu i druge - rekao je David.David je priznao da isprva nije imao nameru da se bavim umetničkim poslom, ali na taj put odvela ga je velika tragedija u životu, kada mu je otac nastradao.

- Moj otac je bio član saveza komunista, i do su svi gledali da zabode u neku lovu i vikendice njega to nije zanimalo. On je bio tajni savetnik u Titovom kabinetu - ispričao je pevač, a onda se setio nemilog događaja čiji je bio učesnik.

- Bila je u pitanju politička nameštaljka, izrežirana. On i ja smo bili u kolima, meni dlaka sa glave nije falila a on je ostao na mestu mrtav. Ali bio je i ostao autoritet u mojoj glavi. Ja sam se nakon toga strašno promenio, jer je moj heroj bio poražen. Nisam imao ni 15 godina i to su stvari koje mladom čoveku naprave lom u glavi - rekao je Đorđe i dodao da je upravo zato odbio da ide očevim stopama:

- Tražio sam da se bavim nečim što daje slobodu, a to je umetnost.

