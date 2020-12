ZA 30. ROĐENDAN NESTVARNO IZNENAĐENJE: Nikolina od supruga dobila poklon koji NIGDE ne može da se KUPI (KURIR TELEVIZIJA)

Jedna od najlepših pevačica sa naših prostora Nikolina Kovač nedavno je proslavila 30. rođendan, a najlepši poklon očekivano joj je darovao suprug, takođe pevač, Saša Kapor.

"To je nešto vezao za moj album. To je veliki projekat koji iziskuje mnogo strpljenja, energije i ulaganja svih vrsta. Tako da me je on iznenadio na jedan predivan način. Poklon je vezan za moj album, tako da sam zaista oduševljena tim, puno mi znači. Nije pesma, ali je nešto vezan za muzički deo", otkrila je Nikolina.

Ona je dodala da je u vezi važno da se partneri osluškuju i da vas preduhitre sa ispunjenjem želja, što je Saša, kako priznaje, ovaj put i uradio.

