ŠTA RADITE SA TOLIKIM PARAMA, JEDETE ZLATNE ČESTICE? Zorica Marković udarila na Đanija i Slađu zbog IZJAVE o finansijama!

Supruga pevača Radiše Trajkovića Đanija, Slađa, nedavno je izjavila da im samo za račune treba 10.000 evra mesečno. Mnogi su komentarisali to da je u pitanju bahaćenje, te da oni i ne znaju šta znači preživljavati od jednog do drugog meseca.

Pevačica Zorica Marković prokomentarisala je ovu situaciju, te je potkačila kolegu i njegovu suprugu.

“Znam da su oni bogati i da imaju tolike nekretnine i da treba sve to održavati, plaćati, ali to je preterano velika cifra. Ne pamtim ko je rekao da mu treba 2000 ili 3000 evra. Pa šta radite sa tim parama? Jedu zlatne čestice svaki dan? Ne razumem. Ko ima ko može da priušti sebi taj luksuz, u redu, ali ne treba mahati tim ciframa, ljudi nemaju hleba da jedu. Mene je to uvek nerviralo. Mahali su neverovatnim ciframa za Nove godine, za nastupe. Ja im želim da imaju što više i da troše još više, svako ima pravo da zaradi i troši kako hoće. Po mom mišljenju, pametnije je ćutati, nego ovom narodu koji je u ovoj situaciji, a čeka nas još veća kriza, takve stvari govoriti”, rekla je Zorica.

Ona je potom otkrila kako ona funkcioniše s obzirom da ne radi.

“Moji sinovi rade, sva sreća da su pametni ljudi, pa su se organizovali da mogu da funkcionišu u ovom vremenu, pa mi imamo za život. To je sreća, inače ja bih bila u velikom problemu, kao i sve moje kolege. Mada ja ne pevam toliko, više sam u rijalitiju, što mi je drago”, rekla je ona.

