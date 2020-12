ŽESTOKI MOMCI SU GA OBOŽAVALI, BIO JE POTPAROL ZA MUZIKU! Otkriveno zbog čega su Džeja toliko POŠTOVALI svi sa beogradskog asfalta

Pevač Džej Ramadanovski preminuo je u 57. godini 6. decembra usled posledica srčanog udara.

Nekoliko dana nakon njegove smrti oni koji su ga voleli i poštovali, opraštali su se od njega na društvenim mrežama, a odali su mu počast i na Dorćolu gde je pevačl živeo.

Džej je bio poznat kao neko ko je uvek spreman za pesmu i šalu, baš zbog toga su ga voleli mnogi. Jedan od njih je i žestok momak sa beogradskog asfalta Aleksandar Jovović Jovke. On je govorio o Džeju kao omiljenom pevaču svih momaka beogradskog podzemlja bez koga se nijedno slavlje, ali ni tužni skupovi nisu mogli zamisliti:

- Džeja sam znao lično, bio je ljudina, dobar čovek i momak. Nekako naš čovek. Ne postoji niko iz sveta kriminala ko nije voleo da mu on peva ili dođe u goste. On je bio nekako naš portparol za muziku, znači gde on peva tu mora da bude nešto vanzakonski. Ne mora to ništa da znači, on je vrsno pevao ali mi smo ga nekako prisvojili - rekao je Jovke i dodao:

- Čuveno kada je u ubijen Knele i kada je nestao njegov brat Džamba, tada je na Sajmu otpevao "Nedelju" i posvetio im. Mislim da nema ko nije zaplakao tada - rekao je Jovović u emisiji "Balkan info".

