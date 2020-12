KOVAČEVIĆ DOKAZAO DA JE I DALJE NAJBOLJI FRAJER NA ESTRADI: Pevač skroz u USKOM, ocrtava se svaki MIŠIĆ! Ženama nije dobro! (FOTO)

Saša Kovačević pokazao je svoju izvajanu figuru i oduševio lepši pol.

Pevač, kao što svima poznato, vodi računa o telu i ishrani, pa naporno vežba u teretani. Sada je Saša objavio fotografiju na Instagramu na kom se vidi njegovo zategnuto telo i mišići.

Usledili su komentari koliko Kovačević dobro izgleda i da samo nastavi da se trudi.

Dugo se pričalo o fotografiji Saše koji izlgeda kao da je išao na estetske korekcije, a tada je objasnio da je imao operaciju sinusa.

"Te komentare nisam mogao da izbegnem. Koji god portal ili novine da sam otvorio, iskakao sam kao glavna tema. Valjda je ljudima u prirodi da ih privlače negativne priče. Ne znam šta bih rekao na tu temu, ali me nije opterećivala. Prošlo je, kao i sve ostalo. Situacija koja se meni dogodila jeste bila medijski teška, ali nije me poremetila. Ne bih imao nikakav problem sa tim da kažem da sam radio nešto. To bi bila moja želja, nešto od čega ja imam satisfakciju i ako mislim da tako mogu da izgledam bolje, to ću svakako uraditi. Međutim, smatram da sam još uvek isuviše mlad da bih bilo šta po tom pitanju preduzimao, a možda neću ni u budućnosti, videćemo ", rekao je za "Story".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir