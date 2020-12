10 GODINA NISAM IZLAZILA POSLE RAZVODA! Lidija o vaspitanju sinova: Muškarce treba pustiti, ne možete da im ČVONJKATE svaki dan

Glumica Lidija Vukićević ne krije koliko je ponosna na svoja dva sina, Andreja i Davida, koje je dobila u braka sa aktuelnim sportskim direktorom crveno-belih Mitrom Mrkelom.

Lidija je iskreno pričala o njihovom vaspitanju i kako je uspela da ih izvede na pravi put. Kako je rekla to mora da da se krene na vreme, a ne onda kada krenu da imaju devojke.

"Dete se vaspitava onog trenutka kada ga dobijete, kada ga dovedete iz porodilišta kući. Verujte mi. Apsolutno govorim iz svog iskustva. Moj sin David, kad je bio beba, kad ugasite svetlo on počne da plače, kad upalite on stane. Ja lepo po pelenici, malo, onako, ćuti, ne smeš da plačeš. Verujte, ja ugasim svetlo, on ne plače. Morate da razvijate tu komunikaciju od bebe - rekla je za glumica za Telegraf, a prenose beogradski mediji.

- Drugo, nisam ona majka koja je bila škrta da se posveti deci. Moja mama je govorila "Vučeš ih svuda, ko piliće". I tačno je, ja sam svoju decu svuda vukla i uvek su bili uz mene. Čak, posle razvida 10 godina nikad nisam izlazila, to zna moj stari komšiluk. Posvetila sam se deci, od rođenja njihovog, da biste imali uvid i da biste znali šta od njih možete da očekujete - rekla je Lidija i otkrila da muškoj deci majka ne sme da bude neko ko se nameće, zato što po prirodi i toj biologiji muškarca, oni ne vole da im se popuje, pogotovo ne žena.

"Muškarce treba pustiti, ne možete da im čvonjkate svaki dan. To se odnosi i na muža i na mušku decu. Govorim o muškoj deci, jer mušku decu imam. Ja sam uvek bila prisutna u njihovom životu, a oni od toga znaju 20 posto", otkrila je glumica.

- Nikada nisam govorila mojoj deci "ta devojka ti je ovakva i onakva". Ne! Pričala sam uopšteno o ženama, pošto znam da pričam o ženama i znam šta vole i šta ne vole. U principu, globalno, da im se predoči. Prvu stvar koju sam ih naučila, već su krenuli sa nekim devojkama, i to mi je jako bilo važno - sa devojkom ako budeš i za jednu noć, da li si je u diskoteci našao, da li ovde ili onde, ima da je odvezeš kući i da joj platiš taksi. Ne možeš da je ostaviš posle toga. I ona je nečije dete. Uvek sam ih učila da ne budu egoisti, oni muškarci "ja sam ovo, ono". Ne. Koliko sam ja roditelj, toliko je i neko drugi roditelj. Poštujem svoju decu, ali poštujem i tuđu. Svaka majka najviše voli svoje dete, ali ne treba biti bolestan i voleti samo svoju decu, a ne razumeti drugu decu", dodala je glumica.

