TAMARA ĐURIĆ DOŽIVELA SAOBRAĆAJNU NEZGODU! Starleta u 9. mesecu trudnoće imala UDES, oglasila se za Kurir

Starleta Tamara Đurić doživela je saobraćajnu nezgodu na Trošarini u Ulici Vojvide Stepe, danas oko 16.40.

Kako nezvanično saznajemo ona je upravljala audijem, a drugi vozač mercedesom. Prema nezvaničnim informacijama reč je o diplomati.

Tamara je za Kurir potvrdila da je danas imala udes.

"Tačno je da sam imala udes. Kola su oštecna ali hvala Bogu niko nije povređen", izjavila je ona za naš portal.

Podsetimo, Tamara u je 9. mesecu trudnoće i čeka deojčicu, za koju je rekla da će se zvati kao ona.

"Radili smo test i pokazalo se da je devojčica. Bila sam presrećna, a on se nije oduševio. Daću joj ime po sebi - Tamara. Znam da se po živima ne daje ime, ali ja bih želela da se moja devojčica zove kao ja. To sam želela još kao mala, ovo nije sad ideja. Imam tu ideju već poslednjih 15 godina. Tako da sam sigurna da nisam pogrešila, uopšte nisam imala dilemu. Govorili su mi da ne može tako, koliko god da može - ne može, ja sam tako odlučila. I to će tako biti", ispričala je starleta nedavno u emisiji "Premijera".

