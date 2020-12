VIDEO JE LEP, VIŠE NEĆU TO DA DEMANTUJEM! Kaja progovorila o EKSPLICITNOM snimku koji je kružio Internetom, ovo je ISTINA!

Pevačica Katarina Kaja Ostojić progovorila je o eksplicitnom snimku koji je pre nekoliko meseci osvanuo na internetu, a za koji se nagađalo da je ona.

U pomenutom snimku vidi se naga zadnjica i bujne grudi, a Kaja je tada demantovala da je to ona, već devojka koja podseća na nju.

Ona se sada dotakla te teme gostujući u esmiji.

"Ta devojka stvarno fino i lepo izgleda, video je lep. Jako liči na mene. Ja neću više to da demantujem, to retko ko bi rekao. Nisam ja, ali toliko je benigno. Nisam stvarno ja, ali nema tetotovažu na leđima, to je ključni dokaz. Ja tu tetovažu imam već osam godina", rekla je Kaja u emisiji "Amidži šouu".

Podsetimo, Kaja trenutno uživa u vezi sa fudbalerom Mateom Pavlovićem, te je često na relaciji Francuska - Srbija, s obzirom da on tamo živi godinama.

