RASTA IZ ZATVORA SPREMA TUŽBU: Reperov advokat otkrio o čemu se radi i do kada ostaje IZA REŠETAKA!

Stefan Đurić planira da pokrene postupak protiv Srbije zbog toga što je u pritvoru već 83 dana zbog navodne prodaje narkotika.

Reper smatra da je nezakonito već 83 dana iza rešetaka i zato će pokrenuti postupak protiv Srbije. Ovu informaciju potvrdio je i Rastin advokat Uroš Milosavljević.

foto: Damir Dervišagić

"Ako se na kraju ispostavi da Stefan nije potpuno kriv, on će imati pravo na odštetu od države za svu materijalnu i nematerijalnu štetu koja mu je naneta. Moj klijent ima pravo na tužbu i naknadu štete, koja će mu biti isplaćena iz republičkog budžeta, a to znači iz naših džepova. Međutim, ako bude osuđen, nema pravo na odštetu, tako da sve zavisi od kazne koja će mu biti izrečena", kaže Rastin pravni zastupnik, koji je ubeđen da je reper toliko dugo u pritvoru samo zato što je javna ličnost.

"Stefan je u pritvoru potpuno nezakonito! Nije mu mesto tamo. Tužilaštvo tvrdi da on prodaje drogu, a mi kažemo da je reč samo o beznačajnoj količini narkotika koju je on koristio za sopstvene svrhe. Ne postoji nijedan dokaz da on prodaje drogu, a oni ga zbog toga drže u pritvoru. Sedi u ćeliji jer je poznata ličnost, a sve da bi se poslala poruka ljudima da nema nedodirljivih. Nije Rasta jedina osoba koja duva, ali je sporno to što je javna ličnost. Šta ja da radim što on po ceo dan duva u Srbiji dok je u drugim zemljama legalizovana marihuana?", priča on.

Ana krije od ćerke da joj je otac u zatvoru Rasta i njegova bivša žena Ana Nikolić dogovorili su se da od ćerke Tare kriju šta se dešava. Devojčici su rekli da joj je tata na turneji i da će se vratiti u Srbiju posle Nove godine. Reper je preko svojih roditelja poručio novogodišnji poklon kojim planira da obraduje naslednicu. foto: Printscreen/Instagram

Milosavljević objašnjava da je korona dodatni razlog što se postupak protiv Raste ovoliko otegao.

"Predmet tapka u mestu jer skoro ništa ne radi. Pretpostavljam da je sve usporeno zbog korone jer već dva meseca ništa nije urađeno. Čekamo da se pokrenu stvari, ali odgovorno tvrdim da je pandemija usporila proces. Stefan ostaje do kraja godine u Centralnom zatvoru, a onda će apelacioni sud doneti odluku da li će ga i dalje držati u pritvoru."

foto: ATA Images

Rasta je uhapšen početkom oktobra, kada je u njegovom stanu pronađeno 600 grama marihuane. Reper se branio rečima da je sva ta droga za njegovu ličnu upotrebu, a Više tužilaštvo je počelo istragu pod sumnjom da se bavio prodajom nedozvoljenih supstanci. Đuriću je za ovo delo zaprećena kazna od tri godine do 12 godina zatvora.

