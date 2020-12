SEKA ALEKSIĆ NE LIBI SE DA PRIZNA ŠTA JE RADILA NA SEBI: Pevačica se podvrgla estetskim korekcijama, ovo najviše POPRAVLJA!

Pevačica Svetlana Seka Aleksić otkrila je da se podvrgla estetskim korekcijama.

Pevačica je rešila iskreno da odgovori na pitanja svojih pratilaca na društvenim mrežama, a nije se libila i da prizna da je promenila nešto na sebi. Seka je tom prilikom istakla da je najbitnije da žene imaju meru kada rade korekcije na svom licu.

foto: Printscreen/Instagram

"Ja sam imala manje estetske korekcije. Što se tiče botoksa, pitali ste me... Koristim ga ovde, između obrva, najviše tu. Tu ga stavljamo zato što se mnogo mrštim. Mislim da je to sasvim okej", kazala je Seka u klipu na svom Jutjub kanalu.

"Kada koristite sve u nekim malim dozama onda je dobro. Svaka žena koja smatra da ima neke nedostatke to treba i da popravi. Za to sam da to bude umereno, normalno", dodala je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir