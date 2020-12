POSTOJI MALI BROJ KOLEGA KOJI SU MUDRI: Marija Šerifović progovorila o KRIZI, kolegama, Jutjubu, a na JEDNU STVAR je SPREMNA!

Marija Šerifović spada u red najpopularnijih pevačica na ovim prostorima, a ono zbog čega je ljudi još više vole, osim zbog pesama, jeste to što nema dlake na jeziku i uvek kaže ono što misli.

Marija je pričala o vlogovanju, čime se bavi u poslednje vreme, kao i o tome da nije optimista kada je pitanju povratak na posao. Naime, kao što je poznato, estradne zvezde zbog korone ne mogu da rade svoj posao, a Marija misli da će to biti tako još dugo.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Veliki broj ljudi nešto kao komentariše, kao sramota me je da priznam da to radim zbog para. Ne radim to zbog para, baš je iz zabave, ispostavilo se da se ljudima sviđa i to je to, ne bih ja to nazvala svojom profesijom. Bilo mi je užasno dosadno, nedostaju mi prijatelji, putovanja, moja publika. Ja sam spremna na to da znam da neću raditi do leta ili jeseni sledeće godine, možda će se desiti neki mikro koraci. Nisam optimista, izvinite, volela bih da me nešto iznenadi", rekla je pevačica u "Premijeri".

foto: Printscreen

Ona se osvrnula i na pomoć koju su pojedini samostalni umetnici dobili od države.

"Ja bih bila licemer ako bih rekla da mi to treba, ja bih se odrekla u korist nekog drugog. Ali ima mojih kolega kojima to treba. Postoji mali broj kolega koji su bili pametni i mudri da neki novac i sačuvaju. Da se meni ovo dogodilo sa 25 godina, verovatno bih išla kod Verice i ona bi mi kuvala i bilo bi mi super, ali ne bih bila samostalna", zaključuje Marija.

foto: Pritnscreen

BONUS VIDEO:

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir