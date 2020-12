DARKO LAZIĆ NAKON GUBITKA OCA PONOVO SA OSMEHOM NA LICU! Pevač pokazao kako provodi vreme, a od NJIH se ne odvaja! (VIDEO)

Pevač Darko Lazić oporavlja se od gubitka oca Milana koji je izgubio bitku za život nakon smanjivanja želuca, a svoje slobodno vreme usmerio je na svoju verenicu Marinu Gagić i sina Alekseja.

Naime, njih troje uputili su se na jednu malu "ekskurziju" kako bi napunili baterije i posetili jedan zoološki vrt.

Darko se oglasio na Instagramu te objavio porodični selfi i nekoliko snimaka, te raznežio pratioce koji su mu pružili veliku podršku u teškim trenucima.

foto: Pritnscreen

Aleksej je bio oduševlje kokama i ponijem te su se na tim mestima najduže zadržali.

Darko je pre nekoliko dana progovorio i o tragediji koja ga je zadesila.

"On je na operaciju otišao potpuno zdrav. Operacija je prošla uspešno, njemu je posle toga pozlilo i stalo mu je srce, reanimirali su ga. I pao je u komu i nije se ni probudio. Neću podneti prijavu, ja mog oca ne mogu vratiti sa tim, on je potpisao da ide na operaciju, ne mogu nikog da krivim. Tako je Bog rekao, tako je morao da bude. Kolege su mi pružile podršku i hvala im na tome. Marina je moja najveća podrška, moj rođeni brat mi je bio takođe najveća podrška. Loreni nismo saopštili, neka prođe malo vremena, mora saznati ali kad dođe vreme za to.", rekao je Darko u emisiji "Premijera - vikend specijal".

Kurir.rs/I.B.

Kurir