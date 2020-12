JA SAM HODAJUĆA BOMBA, A NE PECAM SPONZORA! Pevačica priznala da je pogađaju RUŽNI komentari, a zbog ovog ne želi da pokaže DEČKA!

Pevačica Tea Tairović priznala je da su je pogađale kritike sa kojima se suočavala na samom početku karijere.

- Predstavljali su me kao neku hodajuću bombu, koja nema blage veze sa muzikom i sa umetnošću. Koja samo peca nekog sponzora. Ne znam, tako je meni to delovalo, da hoće na taj način da me predstave. Ja sam sve suprotno od toga, osim ovog, hodajuća bomba - rekla je Tea.

Danas kada se osvrne na sve te kritike koje su joj upućivali, Tea kaže da uviđa da su joj one samo bile dodatna potpora i motivacija da bude bolja.

- Mnogo više sam morala da se dokazujem, mnogo više sam morala da učim. I to i dalje radim, mislim sad iz ove pozicije pričam, kao da sve znam. Ne, tek sam na jednom nivou, idem dalje. Ali moram da kažem da su to sve neka imaginarna osporavanja. Dakle, ja nikad nisam doživela, da mi neko u lice kaže, vidi ti nemaš pojma, ti ne valjaš, ja mislim da ti ne možeš. To je uvek bilo nešto što ja čujem negde u pozadini, na internetu i tako. Ljudi kada me upoznaju, kada me vide, uvek kažu da nekako magično delujem na njih. I nikad ni jednu ružnu reč nisam čula uživo - rekla je pevačica.

Publiku je oduvek zanimao Tein ljubavni život, ali ona se trudi da ga drži dalje od očiju javnosti.

- Nekad ni ja nisam sigurna, zbog čega mi neko prilazi. Jer, ljudi danas žele da budu viđeni sa osobama iz medija, verovali ili ne, muškarci žele neki trofej, da kaže: ‘Ej, ja sam Tein momak’ ili tako nešto. Ne kažem da to rade svi, ali ja kada ulazim u neku vezu ja moram prosto da ocenim zašto je neko sa mnom. Iz tog razloga ne želim nikog da eksponiram po društvenim mrežama. Takođe želim da sačuvam svoj privatni život što je više moguće jer sam shvatila da što manje ljudi zna da ste srećni, duže ćete biti srećni - iskrena je bila Tea.

