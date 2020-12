ĐOLE ĐOGANI SELEKTOR NA OLIMPIJADI 2024? Majstor plesa SIGURAN da će na takmičenju Srbija osvojiti medalje! (KURIR TELEVIZIJA)

Najveći majstor disko plesa i brejk densa na prostoru bivše Jugoslavije, koji je zahvaljujući njemu postao jedan od najpopularnijih plesova kod nas, mogući je selektor brejkdens reprezentacije Srbije na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu.

Kako je Đole bio prvi koji je ovu vrstu igre doneo na prostor bivše Juge, kao i da je, osim velikog talenta, bio i osvajač mnogih nagrada, počelo je da se spekuliše o tome da će baš on biti selektor srpske reprezentacije u brejk densu na Olimpijadi u Parizu 2024. godine,

Da li sebe vidi u ovoj ulozi i koliko je bio težak put do titule kralja podijuma za igru Đole Đogani otkrio je u "Pulsu Srbije".

- Ja još uvek to ne znam, to je nova priča, ali svakako sam tu da pomognem bilo kome ko se time bavi. Ja to znam da radim, pomogao bih, ako ništa drugo kao stručni saradnik ili savetnik. Ako budem ušao u tu priču, to će morati ozbiljnije da se radi, trebalo da bi da se naprave određena takmičenja, znam i to kako se radi - naveo je Đogani i dodao da o tome ipak odlučuje Plesni savez Srbije.

