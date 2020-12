NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA, JAČI SMO OD SUDBINE! Mitar Mirić i Keba zapevali na sav glas, orilo se u Beogradu! (VIDEO)

Uz poštovanje svih epidemioloških mera, počelo je snimanje novogodišnjeg programa, a Mitar Mirić i Dragan Kojić Keba su bili posebno raspoloženi.

Oni su zapevali na sav glas pesmu "Ne može nam niko ništa", oril su u Beogradu, a dobro raspoloženje nije manjkalo.

Keba je, naime, došao elegantno odeven, a Mitar Mirić je imao crni sako i crne pantalone i belu košulju sa leptir mašnom.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, folker Dragan Kojić Keba je nedavno otkrio da se pre nekoliko meseci žestoko izblamirao i to pred policijom.

"Zaustavili su me panduri na Bežanijskoj kosi i ja vidim da se nisam vezao i kažem: Evo, ide mi kazna. Međutim, ide nešto drugo... Ja objasnim da se nisam vezao i spreman sam da platim kaznu, ali policajac to iskulira i pita me za registraciju. Ja kažem kakve veze ima registaracija, a meni policajac samouvereno kaže da mi automobil nije registrovan. Ja sam hteo da se opkladim da sam ga registrovao, međutim nisam bio u pravu. Moj "klio" nije registrovan od decembra prošle godine. Ostao sam u šoku, eto platio sam kaznu i ovo mi je za nauk", ispričao je folker za "de Toxic".

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M./A.P.

Kurir