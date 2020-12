GAGI ĐOGANI OTKRIO KO MU JE FAVORIT U ZADRUZI 4! A onda opleo po Tomi Paniću: To mu je žena, ima dete sa njom! Te stvari su GROZNE

Gagi Đogani, denser i bivši zadrugar otkrio je ko mu je favorit u Zadruzi 4, a onda je prokomentarisao i Tomu Panića.

foto: Printscreen

- Ne gledam "Zadrugu" redovno, ove godine niko od predstavnika Đoganija nije unutra, nema Đoganijevih. Tek je počeo rijaliti, četvrti mesec... Recimo, meni je interesantan Fran, simpatičan, kad ostane da priča. Inteligentan je, ima dobru energiju. Šmeker je. Neka bude da je Fran - rekao je Gagi.

Gagi je otkrio i ko mu se ne dopada.

- Ima ih dosta. (smeh) Recimo, Toma mi je ispao bezvezde, zbog situacije sa Nadeždom. Nije to trebalo da uradi, obzirom da mu je to žena, nije trebalo da priča Pauli te stvari koje su grozne, ipak ima dete sa Nadeždom- rekao je on u emisiji "Pitam za druga" .

foto: Nemanja Nikolić

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir