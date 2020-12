ESTRADA DOBILA POMOĆ OD DRŽAVE, A NISU SVI SREĆNI! MINA KOSTIĆ: Nije dovoljno! A evo ko se još nalazi na SPISKU

Finansijsku pomoć od države dobili su izvođači koji uživaju status samostalnih umetnika, na molbu Samostalnog sindikata estradnih umetnika Srbije (SEMUS), koji je od Ministarstva finansija zatražio novčanu pomoć za svoje članove, potvrdio je predsednik tog sindikata Dragiša Golubović.

"Mi smo u martu podneli zahtev za pomoć samostalnim umetnicima i samostalnim izvođačima. U ovom trenutku odobrena je pomoć samostalnim umetnicima, a očekujemo da će se sredstva odobriti i za izvođače. Odobrena su sredstva za 2.000 umetnika od kojih je 80 pevača, a među ostalima su likovni, dramski umetnici i drugi. Međutim, čini mi se da se samo oko pevača digla fama", kaže Golubović i objašnjava:

"Među onima koji su dobili novac nema velikih imena poput Cece, Brene, Snežane Đurišić jer oni ili imaju svoj firme ili su zaposleni u nekoj firmi. Ovde je reč samo o ljudima koji su samostalni umetnici. I da se razumemo, niko od ljudi koji su na spisku nije tražio novac, to je sindikat učinio u njihovo ime."

foto: Pritnscreen

Dragiša ističe da očekuje pomoć i za samostalne izvođače, koje čine ne samo muzičari i pevači, već i tonci, di-džejevi, voditelji programa, igrači jer su oni, prema njegovim rečima, u još nezavidnijem položaju od umetnika.

"Izvođači nemaju status umetnika i za mrvicu su u gorem položaju je moraju sami da uplaćuju poreze i doprinose, a mesecima nemaju zaradu. Za razliku od njih, umetnicima pojedini gradovi poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca plaćaju doprinose. Zato se veliki broj izvođača za vreme pandemije odjavio jer nemaju od čega da plaćaju poreze i doprinose, neki su čak pozajmljivali nadajući se da će sve ovo da traje kraće. U prethodnih nekoliko meseci potpisao sam dosta odjava", objašnjava Golubović.

foto: Dragan Kadić

Na spisku onih kojih su od države dobili 90.000 dinara su, između ostalih, Goca Božinovska, Ivan Gavrilović, Mina Kostić, Zorana Pavić, Vanesa Šokčić, Marko Bulat, Mira Škorić, Jovana Tipšin, Beki Bekić, Jelena Broćić. Pomoć su dobili muzičari i pevači koji su u statusu samostalnog umetnika, a da nisu u penziji, već su aktivni, i kojima još uvek teče radni staž. Među imenima su i Slaviša Vujić, Radmila Misić, Ljuba Lukić, Aca Nezirović, Milica Krsmanović, Vesna Dimić...

Mina Kostić kaže da joj znači pomoć, ali da tim novcem nije uspela da stane na noge.

"Nije dovoljno sigurno, najviše bih volela da radim. S tim novcem sam pokrila račune i to je to. Samo infostan plaćam sedam hiljada, bilo bi dobro da dok je pandemija barem ne plaćamo te račune, pa posle kad počnemo da radimo da sve isplatimo. Teško je, mi ne uzimamo nikakav novac evo skoro već godinu dana. Ja se nekako snalazim, pomažu mi brat i sestre, uzmem nešto sitno od Jutjuba, i eto, to što sam uštedela", kaže Mina i dodaje:

foto: Printscreen/Premijera

"Valjalo bi da dobijamo tu pomoć češće, barem da se pokriju računi. Moramo svi da sada da se pružimo koliko nam je jorgan dug. Jesu pevači navikli da imaju para, ali moramo i da se naviknemo na ovakvu situaciju, ali se nadam da neće još dugo trajati."

Ivan Gavrilović sa druge strane kaže:

"Ja sam bio jedan od pokretača sindikata koji je zaslužan za to. Tu ima i džez muzičara i ostalih koji su dobili pomoć. Sticajem nekih okolnosti ja sam stekao pravo da mi grad uplaćuje staž. Mislim da ne treba oko toga da se pravi neka fama, svi su dobili minimalac. Neko ima štek, neko nema."

foto: Sonja Spasić

Jovana Tipšin kaže da joj je pomoć dobrodošla iako je imala štek:

"Uvek je lepo kad neko misli na vas, ima mnogo kolega muzičara kojima je pomoć neophodna. Naravno da nikome nije lako psihički i fizički u ovom periodu, ali kod mene je bitno da uvek ima dovoljno da se jede i za vitamine. Neki svoj novac sam oduvek ostavljala za crne dane po strani, nisam tip koji troši na garderobu i slično već sam štedela, da imam u rezervi. Takođe sam sama sa mamom, ona je penzioner i ja nju čuvam, a njoj je neophodna dupla nega. U svakom slučaju lepo je kad neko misli na vas i koliko god da smo dobili u ovoj situaciji je dovoljno, hvala i sindikatu i državi na tome. Za sve bi bilo dobro da dobiju pomoć, čisto za račune i osnovne potrebe."

