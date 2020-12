SUBOTIĆEVA JE SA NJIM DOBILA SINA JOVANA: Aleksandra pokazala 20 godina starijeg PECU, a sve pršti od LJUBAVI! (FOTO)

Aleksandra Subotić srećnija je nego ikada sudeći prema njenom Instagram profilu.

Ona je sada objavila fotografiju sa 20 godina starijim izabranikom Predragom Pecom Raspopovićem, kog ne objavljuje često na društvenim mrežama.

Aleksandra je sa Pecom nedavno dobila sina Jovana. Koliko uživa sa partnerom pokazuje i njena nova slika ispod koje je kratko poručila: "Ljubav."

Par nije venčan, ali je Aleksandra jednom prilikom istakla da će se to desiti nakon njenog porođaja.

"Svadba će biti tek posle porođaja. Volela bih da napravimo veliko veselje. Trenutno mi je najbitnije da me Peca voli i da se lepo slažemo. Njemu je porodica važna, tako da sam sigurna da me neće ostaviti kao otac moje ćerke Magdalene. Peca brine o njoj, svako veče je uspavljuje, tako da verujem da će biti najbolji tata na svetu. Nas dvoje smo trenutno preokupirani renoviranjem kuće. Pravimo ceo sprat i bazen, pa tu ima dosta posla", pričala je za "Informer".

Podsetimo, Aleksandra je partnera upoznala preko zajedničke drugarice.

"Upoznala nas je zajednička prijateljica. Jednom prilikom mi je napomenula kako jedna njena drugarica ima devera za mene i kako bismo se mi odlično slagali i razumeli. U početku sam to odbijala, nisam mislila da je on za mene, niti da to meni treba u tom trenutku. Ali jednom prilikom, kada smo otišle sa decom u bioskop, počele smo da se dopisujemo sa njim zajedno, pa sam ja uzela njegov broj i sve ostalo je istorija. Promenila sam mišljenje", rekla je svojevremeno.

