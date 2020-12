KURIR SAZNAJE! TODOROVIĆEVU POVEZUJU SA JARIĆEM: Otkrivamo kako pevačica to komentariše, trenutno uživa OVDE!

Pevačicu Milicu Todorović povezuju sa košarkašem Markom Jarićem, koji je navodno svojim prijateljima rekao da mu se pevačica sviđa.

Milica ne voli javno da govori o svom ljubavnom životu, a nedavno je raskinula vezu sa glumcem Petrom Strugarom.

foto: Kurir

"Konj je presudio. Konj nas je sastavio, on nas je i rastavio. Šalim se. Kad ne ide, onda ne ide. To je jedini emotivni fejl (promašaj) koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on je po ceo dan s konjima i to je to", rekla je Milica nedavno u "Sceniranju", dok na priče o Jariću nema komentar.

foto: Profimedia, Printscreen/Instagram

Todorovićeva više ne planira ljubavni život da iznosi u javnost. Miličina menadžerka za "Kurir.rs" je izjavila:

"Milica neće imati nikakav komentar na bilo kakva pisanja. Uživa kod svojih u Kruševcu."

