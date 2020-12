INSPEKTORKA LILI ODLUČILA DA RASKRINKA AFERU BUJANOVAC: Devojke su išle tamo, bile su animir dame! Iznela šok TVRDNJE!

Ljiljana Stevanović Lili je progovorila o "Aferi Bujanovac" koja je nedeljama tresla Zadrugu i mnoge učesnice su bile umešane u ovu priču.

- Sve što se čuli sve znate, jeste, devojke su išle tamo, bile animir dame, to postoji stvarno. Nisu se sve animir dame završile na toj priči, ne kažem da je to Aleks, da me ne shvatite pogrešno, ali se zna da su se mnoge privatno dogovarale da nakon obavljenog posla idu u Bujanovac ili u Švajcarsku. Ne pričam za Milicu, govorim uopšteno - ispričala je Lili u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen

Podsetimo, Aleksandra Nikolić je nedavno rekla sve o njenom radu u Bujanovcu.

"Bujanovac je jako mali i jako siromašan grad, i nema tamo puno stanovnika a nije ni sređen. Tamo postoji mnogo lokala i kafana, tamo su većinom Albanci i tamo su kafane sa tim devojkama. Oni devojkama šalju piče i onda prilaze, ja sam većinom bila sama i sa strane. Ljudi koji dođu daju bakšiš sa muzikom koji vi delite, i to je sve. Preko dana, svi smo slobodni i sve je ok, ali ja ne bih poželela nekoj devojci da tako nešto radi jer tamo možeš da upoznaš ljude koji nisu baš u redu, a i pije se po celu noć", rekla je Aleksandra.

"Ja se kajem, ali nisam imala drugi izlaz, jer to mi je donosilo dovoljno novca a ni moji nisu imali. Ja dok sam radila, plaćala sam stan i kupovala stvari, tu su bili i računi. Meni je prvi zarađeni novac bio od toga, rada kao promoterka", dodala je Aleksandra.

"Naravno da imam želju kada ih vidim da napravim skandal, što i jesam radila. To tamo je odvrtano i želim da porućim mladim devojkama da to ne rade. Meni to jeste bio jedini naći u tom trenutku, ali ne bavim se time već godinu dana", zaključila je Nikolićeva.

foto: Printscreen

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir