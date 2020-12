DRAGANA MITAR OTKRILA DETALJE SUSRETA SA EDISOM! Evo u kakvom su sada odnosu: Doći će sve na svoje!

Bivša učesnica "Zadruge" i modelsica, Dragana Mitar otkrila je u kakvom je odnosu sa bivšim ljubavnikom Edisom Fetićem, kao i kako je protekao njihov nedavni susret.

foto: Printscreen/Instagram

Priznala je i šta zamera Maji Marinković, a onda je otkrila sve o susretu sa Edom.

"Gledam Zadrugu, jednom i ja da budem sa druge strane. Blisaka sam sa Majom. Žao mi je što je sebi dozvolila neke stvari, tek sad vidim kad su meni pričali kako se ponašam, tek sad vidim kako se to vidi spolje. Ja joj želim da gleda se be i da sebi bude važna, sve će doći na svoje. Meni je ona dobra drugarica želim joj sve najbolje. Možda joj je ovo životna škola", rekla je Dragana pa prokomentarisala susret sa Edom.

"Prošle nedelje smo se sreli, pozdravili mo se, popili smo kafu. Ja nemam problem da bivšim partnerima poželim sve najbolje, on meni isto takođe. U zadruzi je bilo svašta, ali svako je prošao svojim putem. Popili smo kafu, pričali...nije tu ništa strašno. Ja ne mrzim nikoga, i ja sam grešila nisam bila svetica. Doći će sve na svoje. Nismo u bliskom kontaktu ni u emotivnoj vezi. To je iza mene i prošlo me je", rekla je ona.

foto: Printscreen

