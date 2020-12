NINA ĐOGANI IZRASLA U PRAVU LEPOTICU! Lunina sestra odabrala svoju buduću profesiju, a evo čime želi da se bavi! (FOTO)

Sestra pobednice "Zadruge" Lune Đogani, Nina Đogani, izrasla je u pravu lepoticu, a nedavno je odlučila i čime će da se bavi u budućnosti.

Naime, petnaestogodišnja Nina je odlučila da upiše kurs šminkanja, jer bi volela time da se bavi u narednim godinama.

foto: Instagram / Printscreen

I svoje lice je prepustira rukama veštog šminkera, a transformacija je očigledna. NIna na fotografijama izgleda provokativnije i zrelije.

foto: Instagram / Printscreen

Podsetimo, Nina Đogani, mlađa ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, bili je svedok žestokih svađa svojih najmilijih u rijalitiju.

Po prvi put petnaestogodišnja Nina otkrila je kroz kakav je pakao prošla tokom boravka sestre Lune i roditelja u Beloj kući. Uključila je lajv na svom Instagram profilu i tom prilikom otkrila je da su je tukli zbog "Zadruge".

- Preživela sam pakao zbog toga. U školi nisam toliko, ali me nisu voleli nastavnici. Tukli su me u jednom kraju u Beogradu zbog Zadruge, pre tri godine. Udarali su me - rekla je Nina za Srbija Danas.

foto: Instagram / Printscreen

Kurir.rs/M.M.

Kurir