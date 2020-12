NIJE MI DAVAO DA SVIRAM HARMONIKU! Darko Lazić prisetio se preminulog oca, pa otkrio detalje iz života koje NIKO NIJE ZNAO!

Pevač Darko Lazić, 15. decembra sahranio oca Milana koji je preminuo od komplikacija usled operacije smanjena želuca.

Folker je veoma teško podneo smrt oca, a sada je nakon gubitka stao pred kamere i otvoreno govorio o njihovom odnosu.

foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković

Tom prilikom, Darko je istakao da ga je u pravo otac, koji je bio harmonikaš, uveo u muzičke vode. Međutim, on je priznao da mu otac nikada nije davao harmniku, već je insistirao da peva.

“Inače sam voleo da sviram harmoniku, ali on mi nikad nije dao. “Ti ćeš da pevaš”, tako mi je rekao. I tako sam počeo”, priznao je Lazić koji je nakon devetog puta prošao audiciju za “Zvezde Granda”, i desetog puta je i pobedio.

“Otac je bio najponosniji kada sam pobedio u “Zvezdama Granda”. Bio je ponosniji i od mene”, rekao je Lazić u emsisiji "Đir sa Memom".

foto: Printscreen/Instagram

Darko je nedavno progovorio i o tragediji koja ga je zadesila.

"On je na operaciju otišao potpuno zdrav. Operacija je prošla uspešno, njemu je posle toga pozlilo i stalo mu je srce, reanimirali su ga. I pao je u komu i nije se ni probudio. Neću podneti prijavu, ja mog oca ne mogu vratiti sa tim, on je potpisao da ide na operaciju, ne mogu nikog da krivim. Tako je Bog rekao, tako je morao da bude. Kolege su mi pružile podršku i hvala im na tome. Marina je moja najveća podrška, moj rođeni brat mi je bio takođe najveća podrška. Loreni nismo saopštili, neka prođe malo vremena, mora saznati ali kad dođe vreme za to.", rekao je Darko u emisiji "Premijera - vikend specijal".

foto: Pritnscren

Kurir.rs/I.B.

Kurir