JELENA KOSTOV PREBAČENA U BOLNICU! Pevačica doživela nezgodu, sva se IZLOMILA na planini

Pevačica Jelena Kostov povredila je kičmu i hitno je prebačena u bolnicu.

Naime, Jelena je pala u svojoj kući planini Golija gde je boravila sa suprugom Miljanom i sinom Milijom kada je doživela nezgodu.

Naimem, njima je kuća bila puna majstora koji su završavali radove na novoizgrađenom objektu. Svi su se prepali od pevačicinih jauka:

- Kada je pala, Jelena je povredila kičmu, vrat, glavu. Kukala je i plakala, svi su se uspaničili. Odmah su je preneli u kola i odvezli u bolnicu - kaže izvor blizak pevačici.

On objašnjava da je Kostovka boravila u kući na planini jer je odlučila da se odmori od grada i gradske gužve.

- Jelena zbog koronavirusa ne radi već devet meseci, pa je odlučila da sa porodicom pronađe mir na Goliji. Izgradili su predivnu kuću i taman je sve što je zamislila privodila kraju, kada joj se desila ova strašna nezgoda. Ni ona, ni Miljan se nikome ne javljaju. Nadam se da će biti dobro.

Kostovka juče nije mogla da se javi na telefon jer trpi velike bolove. Njena najbolja prijateljica Mia Borisavljević nije uspela da se čuje sa drugaricom, ali nam je rekla da je Jeleninog supruga Miljana videla u komšiluku. Oni su se sreli samo nekoliko sati pre nego što se Kostovka povredila.

- Nisam ni znala da se to dogodilo! Mi živimo jedna blizu druge, pa sam ja srela Miljana tog dana kada je pala. On je došao po neke stvari da odveze na Goliju. Verovatno je do nezgode došlo u međuvremenu. Nadam se da je dobro - kaže Mia.

