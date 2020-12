RUŽA RUPIĆ PROGOVORILA O KRAHU LJUBAVNE VEZE: Nije smak sveta! Ljudi se posle 10 godina braka razilaze!

Pevačica i influenserka Ruža Rupić je nedavno priznala je da je raskinula vezu sa dečkom, a sada je otvorila dušu i otkrila kako se oseća nakon prekida romanse.

foto: Printscreen/Instagram

- Naravno da ne može da ti bude super, nije smak sveta. Bože moj, ljudi se posle 10 godina braka razilaze, a ne posle tri meseca veze. To su sve normalne životne stvari, samo ja to do sada nikad nisam iznosila u javnost. Ne mogu da budem sjajno i bajno, ali opet život ide dalje. Niko nikoga tu nije prevario, povredio. Mi smo se stvarno rastali na maksimalno lep način - rekla je ona.

Budući da se približava Nova godina i da je pevačica trenutno slobodna, pitali smo je šta je sebi poželela u 2021. kada je ljubav u pitanju.

- Želim da se osetim isto kao sa njim, iskreno da kažem. Stvarno mi je bilo lepo, imali smo sve što je bilo potrebno. To što su neke druge stvari presudile, sad da ne ulazim u to, nije bitno. Meni je sa njim stvarno bilo lepo. Upoznala sam neku drugu stranu sebe. Ne moram uvek da budem Ruža Rupić, idemo ludilo, nego mogu da budem mirna, da ne izlazim, da mi bude lepše da gledam film petkom uveče nego da idem u klub - istakla je Rupićeva.

foto: Printscreen/Youtube

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/IDJTV/M.M.

Kurir