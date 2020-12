LJUBA PANTOVIĆ RAZVEZALA JEZIK O ANI I DAVIDU: Aleksandra i ja samo njihova opsesija! On nema dan škole, a igra se sa LJUDIMA!

Ljuba Pantović bila je učesnica Zadruge 2, u rijalitiju je bila sa svojom ćerkom Aleksandrom Subotić, a nešto kasnije verenik njene ćerke David Dragojević otpočeo je vezu sa starletom Anom Korać.

I ako su jedno vreme Ljuba i Ana bile dobre, čini se da je prijateljstvu došao kraj, bar ako je po onome šta kaže Ljuba Pantović koja tvrdi da su David i Ana opsednuti njom i njenom ćerkom.

foto: Sonja Spasić

“Ja sam ušla u rijaliti i razbila ono što je trebalo razbiti, vratila svoju ćerku nazad. Kakav više rijaliti. To je kada uđeš sa imenom prezimenom i zanimanjem unutra. Kad uđeš kao niko, o čemu ćeš ti da pričaš nego da ideš s one stvari na onu stvar”, rekla je Ljuba i nastavila da iznosi mišljenje o bivšem zetu i njegovoj sadašnjoj devojci:

” Dva foliranta i prevaranta koji d*pe daju za članak u novinama. Ja ne mogu da verujem, posle one prevare koju su pokušali da izvedu sa kolima, čovek je sam sebe prozvao za nutricionistu. Ja živim za to da u našoj državi bude podvedeno to sve kao krivično delo, jer ti svesno radiš sa rizikom po ljudsko zdravlje. To nije zezanje. Ja znam kakvi meni ljudi dođu unakaženi i upropašćeni. Dođu sa insulinskom rezistencijom, totalno blokiranim stomakom, sa previsokim ili preniskim pritiskom, sa uništenim žlezdama i hormonima… Kako ti smeš da se zezaš i prodaješ neke programe, a dan škole nemaš, a kamoli sportsku karijeru. Uz to čovek ladno prepisuje moje statuse, koristi moje rečenice koje ja izgovaram. Čovek je izgleda opsednut sa mnom. Ova njegova što joj je cena pala, ona je opsednuta Aleksandrom. Trenutno se bavi time da ide da radi kod estetskih hirurga sve što je Aleksandra radila, a čak je došla i kod našeg estetskog hirurga. Ana juri butike i stranice za koje se Aleksandra slika, pa traži reklamu, a dotični skida slike vaga sa interneta i pokušava da predstavi kao svoje klijente, samo što često stavi različite vage i noge. Izgleda da smo Aleksandra i ja njihova opsesija”, istakla je Ljuba.

foto: Printscreen/Instagram

