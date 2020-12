NIKOLIJA POKRENULA NOVI BIZNIS SA POLUSESTROM! Evo čime će se pevačica sada baviti!

Pevačica Nikolija Jovanović rešila je da pokrene novi biznis, te će uploviti u trgovačke vode.

Naime, Nikolija je zajedno sa polusestrom Teodorom osmislila sve, a sada čeka rezultate.

Ona se, poput dobrog broja svojih kolega, nije opredelila za Jutjub kanal, nego za svoju veliku strast – modu.

Kako je Nikolija poznata kao osoba čiji stil uglavnom nailazi na pohvale modnih kritičara, dok je veliki broj tinejdžerki kopira, Jovanovićeva je došla na ideju da pokrene vlastiti brend odeće, i to u saradnji sa sestrom Teodorom.

“Dugo sam razmišljala o tome, ali nisam imala vremena za to. Još jedna od prednosti pandemije korona virusa je što sam imala vremena da se posvetim tome. Sestra studira međunarodni biznis, koji sam i ja završila, tako da je pomogla oko operativnog dela, dok sam ja bila zadužena za kreativni” ispričala je pevačica i dodala da su ona i njena sestra idealna kombinacija:

“Mislim da smo dobra kombinacija za sada i za ubuduće. Napravile smo dva modela trenerki i jedan top, ali biće svega. Krenula sam u sve to stidljivo u mojoj glavi, ali onda sam videla da su mogućnosti ogromne i jedva čekam da izbacim nove modele, kao i kolekciju proleće/leto”, najavila je pevačica.

“Namerno nisam krenula sa mnogo proizvoda, htela sam da vidim prvo kako će to da ide. Estetski mi je to što sam napravila bilo ono što bih ja u tom trenutku nosila. Ko me zna, zna da ja u trenerkama živim, a ponekad i nastupam. Za početak ću da prodajem odeću samo onlajn, a za butik ćemo da vidimo dogodine”, dodala je Nikolija, zaključujući da su zasad reakcije i odziv fenomenalni.

Kurir.rs/I.B/Alo

Kurir