ACO PEJOVIĆ USRED EMISIJE PRESEKAO MILICU TODOROVIĆ PITANJEM O S*KSU! Pevačica priznala: Usamljena sam, ne znam šta ću SA SOBOM!

Pevačica Milica Todorović prizanal je da se često oseća usamljeno, bez obzira da li je sama ili u emotivnoj vezi.

Ona je pre nekoliko meseci raskinula sa glumcem Petrom Strugarom, a kao razlog raskida navela je da im jednostavno nije išlo zajedno.

"Često se osećam usamljeno. Samoća je moj najveći strah, volim da se družim sa ljudima, komunikativna sam. I onda kad ostanem sama kod kuće, ne znam šta ću sa sobom. Pustim televizor, uzmem knjigu, ali nije to to, jer bih ja uvek da to podelim sa nekim. Ja želim da naučim prvo sama sa sobom da funkcionišem, jer onda možeš i sa drugima da funkcionišeš. I kad sam u vezi osećam se usamljeno", rekla je Milica, a onda ju je kolega Aco Pejović presekao jednim pitanjem koje je nasmejalo sve.

"Znate li koja je najgora poza u s*ksu? Kad si ti dole, a gore nam nikoga", pitao je Aco i nasmejao sve u studiju, i dobio gromoglasan aplauz.

Milica je dodala i da je zbog ljubavi jahala konje, iako do tada to nije radila.

"Jahala sam konja, iako ne volim. Bojala sam se, ali sam sela na konja zbog konja. On je fin gospodin i fine su to životinje. Ali mi je bilo neprijatno. Konj je kriv za sve", istakla je ona u emisiji "Magazin In".

