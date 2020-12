PEVAČICA ZBOG UDAJE ZA SRBINA DOBIJALA UZNEMIRUJUĆE PORUKE! Sada je progovorila sa čime se suočavala: Plašila sam se za ŽIVOT!

Pevačica Ida Prester godinama uživa u braku sa suprugom Ivanom Peševsk sa kojim ima dvojicu sinova - Roka i Rija. Ona je zbog ljubavi prema njemu napustila rodnu Hrvatsku i počela život na relaciji Beograd - Zagreb.

Govor mržnje je nešto sa čime se suočavaju mnogi ljudi na internetu, a to je bio i njen slučaj. Ona je sada rešila da svoje iskustvo podeli sa svima.

"Užasno sam se bojala, ta količina pretnji, gneva, mržnja bacila me je u razmišljanje koliko psihopata ima, da ne znam kako ću preživeti. Kada sam videla šta pišu ispod mojih intervjua i koliko mržnje mogu imati prema potpuno nepoznatim ljudima koji im u životu ništa nisu uradili", počela je ona i dodala:

- Godinama sam se suočavala sa ljudima koji su me hejtovali kako zbog nekih mojih stavova, ali i činjenice da sam javna ličnost, pa kao može mi se uvek nešto prebaciti. To me je toliko uznemiravalo da sam jedno vreme gledala kada prođem ulicom, da li me neko poznaje i hoće li me satrti ako me prepozna. Sve dok se nisam udala i rodila svog prvo sina, a onda sam u inboks dobila strašnu poruku koja se odnosila na moj brak i to što sam rodila dete sa Srbinom.

- Sram te bilo, namerno si to uradila da prkosiš narodu u Hrvatskoj, mogla si izabrati bilo koju državu, a ti si izabrala Srbiju - glasila je poruka, koju prenosimo u blažoj formi.

Ipak, nakon užasnih prenji, Ida je shvatila da takvi ljudi žeele pažnju, te je istakla da se više ne obazira na negativne komentare.

- Odlučila sam da porazgovaram sa njim i da vidim šta se krije iza te mržnje, razgovarala sam sa njim kao sa detetom. Na kraju je toliko smekšao da me zvao na piće. Tada sam shvatila da su to ljudi koji zahtevaju pažnju i kada im se da malo pažnje, oni odmah drugačije postupaju. Pas koji laje, ne ujeda ako ga malo pomaziš po glavi - otkrila je pevačica.

