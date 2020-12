PEVAČICA ZBOG PORODICE ZAPOSTAVILA KARIJERU, A SADA SE OGLASILA: Morala sam da se sklonim da bi TRUDNOĆU iznela do kraja!

Pevačica Ana Bebić poslednjih godina posvetila se porodičnom životu i karijeru je stavila u drugi plan. Sa suprugom Ivanom Đolićem dobila je dva sina, a kako kaže svesna je da je muziku zapostavila zbog porodice.

foto: Printscreen, Amidži šou

- Mislim da me ima premalo u muzici. Ja sam bila uverena da će ovaj 'Avet' biti povratnički moj singl, i da ću onda stvarno da se bacim, ali prosto kako je trudnoća rasla, stomak i sve... Jako brzo sam se umarala, pritom se desila i korona. Iskreno da vam kažem, bio mi je prioritet da iznesem tu trudnoću do kraja kako treba, i naravno da se malo više fokusiram na svoju decu i na svoju porodicu, pa sam se malo sklonila. Nadam se da ću se vratiti. U poslednje vreme sam izlazila u medijima zbog svojih privatnih stvari, a volela bih da bude obrnuto. Tako da, potrudiću se da to sada bude tako - rekla je pevačica.

Ana je otkrila i da ne voli da obrađuje fotografije koja postavlja na društvene mreže, kao i da se nedavno pokajala što je to uradila.

- Znam da sam neki dan stavila neki filter i da su mi svi pisali "predivna", a ja sam svima pisala "filter, filter, filter". I onda mi žao! Rekoh, ljudi mi govore da sam strava, a u biti ja ne izgledam tako u stvarnosti! Jako mi je krivo što ljudi previše stavljaju tih filtera, jer realno ja sam se dosta puta razočarala kad sam videla neke ljude uživo. Zašto to da radiš kad nisi ti?! - iskrena je bila Ana Bebić.

foto: Instagram

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Mondo

Kurir