BOŽINOVSKA U SCENIRANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Sa 8 godina sam pisala pismo Lepoj Lukić da me usvoji! Nisam imala sve što sam želela

Pevačica Goca Božinovska ovonedeljna je gošća u Sceniranju na Kurir televiziju.

Ona je tom prilikom otkrila, između ostalog, kako se izborila sa dvostrukim životom bivšeg muža i da li ume da oprosti.

foto: Kurir

"Ja živim u teškoj izolaciji zbog mame. Više sam u Kraljevu nego u Beogradu. Imam strah da bilo gde idem", započela je priču Goca pša se osvrnula na detinjstvo.

"Svako detinjstvo je lepo i to je bezbižan period sve dok te čuvaju mama i tata. To tek sad vidim. Nekad sam miaslila drugačije, sad shvatam da ustvari trebao mi je ovaj period od avgusta da budem na selu. Nikad duže nisam bila. Sad sam shvatila kakvu lepotu ima to selo. To je selo kod Kraljeva, paralelno sa Mrčajevcima. Mama mi je rođena u selu kod Kraljeva, a deda je imao njivu pored Morave. Mama se uda za mog tatu koji je iz Makedonije. Oni su došli na tu livadu i počeli od nule. Moj tata je sam pekao cigle, sestra i ja smo se tu igrali. Sve su sami radili i za sve su se izborili. Ja sam uvek pomagala roditeljima. Meni je ostalo iz ranog detinjstva, sve što sam postigla, za sve sam morala debelo da se pomučim", rekla je Goca pa ispričala kako je pisala pismo Lepi Lukić da je usvoji:

"Kao mala, na selu nismo imali ni televizor, to je bila misaona imenica. Bila sam odličan đak. Bila sam dobro i poslušno dete. Svi su tada pričali o Lepi Lukić, ona je negde izjavila da nema dece. Ja sam to negde načula kao mala. Bilo je da joj se pišu pisma, ja sam ja njoj sročila da sam lepa, da lepo pevam, imala sam 8 godina. Napisala sam da sam dobro dete i da nemam sve što želim da imam, da bih joj ja kuvala, spremala. Na jednom nastupu smo radile nas dve, ja njoj pričam da se sećam momenta kad sam ti pisala pismo. Ona nije ni znala da sam joj ja poslala. Njoj je bilo smešno sve to. Lepa i ja nismo mogle da se sastavimo od para koliko smo zarađivale. Smejurija je bila sa Lepom.", rekla je Goca.

foto: Kurir

